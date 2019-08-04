Журналисты подсчитали, сколько стоил украинцам месяц работы Зеленского

Политика

Месяц работы президента Владимира Зеленского и его Офиса обошелся украинцам почти 78 млн гривен. Напомним, в период президентской выборной кампании «за улучшение имиджа» Зеленского лоббистская фирма из США Signal Group Consulting LLC получила 60 тысяч долларов.

О сумме бюджетных средств, потраченных на содержание главы государства, сообщил в Facebook блогер Mason Lemberg.

«77 796 201 грн — сумма бюджетных средств, затраченных на содержание господина Зеленского и его свиты за июнь 2019 года. 78 млн за 1 месяц. На фоне этого довольно интересно выглядит его пролетарско-гоповской пиар о „ссышь, продай авто и сделай дорогу“, „Ссышь-то, а не летайте на самолетах, а не доите бюджет и делайте дороги“. А вообще — да, эпоха бедности закончилась. Для них. Началась эпоха кино для лохов», — написал блогер.

В отчете Государственной казначейской службы Украины приведены данные на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности президента Украины и Администрации президента.

Как сообщают «Буквы», госказначейство за пять месяцев текущего года выделило на эти цели 326 527 436,87 грн, а за шесть месяцев (январь-июнь) — 404 323 637,51 грн. Разница между показателями расходов за январь-июнь и январь-май составляет 77 796 200,64 грн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что зарплата президента Владимира Зеленского за июнь составила 28 тысяч гривен. А должностной оклад главы Офиса президента Андрея Богдана в полтора раза превышает оклад Зеленского.

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