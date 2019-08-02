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Стало известно, сколько заплатили лоббистам за «улучшение имиджа» Зеленского в США
Лоббистская компания из США Signal Group Consulting, LLC сотрудничала с командой Владимира Зеленского в период второго тура президентских выборов в Украине. Данные о полученных средствах за свою работу сама компания передала в Министерство юстиции страны, пишет «Голос Америки».
В частности, как говорится в отчете, работу в пользу Владимира Зеленского в Вашингтоне компания выполнила в период с 3 апреля до 21 мая 2019 года. В документах указано, что гонорар компании за услуги составлял 60,000 долларов, также указана статья возмещение расходов это еще 9,371 долларов.
Установлено, что контракт за регистрационным номером 6661 стороны подписали 3 апреля. Также в приложениях А и В указаны стороны контракта: Signal Group Consulting, LLC и «Владимир Зеленский — Слуга народа, при посредничестве Маркуса Коэна». Коэн в документе указал свой адрес как: Киев, Большая Васильковская, 72 Торговый центр «Олимпийский», 2 этаж. Цель соглашения: поднять «имидж» Владимира Зеленского и «Слуги народа».
В пункте 3 документа отмечается, что Маркус Коэн на период действия контракта имеет законные полномочия действовать от имени Зеленского. Работа компании Signal Group Consulting завершилась 21 мая 2019.
В деятельность Коэна входили обязанности по организации программы общественных связей и связей с правительством, представление иностранного клиента американским медиа, организация интервью, встречи с представителями мозговых центров и экспертами, предоставление стратегических консультаций по медиа США и правительственных отношений.
Известно, что Signal Group контактировала с медиа организациями CNN и Washington Post, но сообщений об интервью нет.
В приложении к отчету описаны действия Компании в рамках соглашения с Зеленским. Лоббисты контактировали с офисами конгрессменов, сенаторов, Государственным департаментом и др. Исходя из описания, видно, что делегация команды Зеленского имела «встреча/экскурсию» в Белом доме 17 апреля.
Напомним, еще 18 апреля появилось расследование о том, что тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский нанял американскую лоббистскую фирму Signal Group Consulting. В тот же день от команды Зеленского появилось опровержение поддержки со стороны американских лоббистов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время рабочей поездки в Черкассы президенту Владимиру Зеленскому журналисты попытались подарить его бюст, на что он отреагировал очень эмоционально и возмущенно.
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