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Перепутали с запорожским мафиози: журналисты по ошибке «похоронили» «вора в законе» Петрова
В пятницу, 2 августа, СМИ сообщили о том, что два киллера жестоко расправились с 56-летним «вором в законе» Алексеем Петровым, известным как Петрик и Леня Хитрый. Сообщение распространил телеканал РЕН ТВ, опубликовав и видеозапись убийства, пишет Crimerussia.
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«Однако для тех, кто разбирается в криминальной тематике, очевидно, что мужчины убивают вовсе не Петрика. Вероятно, журналисты исходили из идентичности имен мужчин», — говорится в сообщении.
По данным издания, «вор в законе» Петров вел бизнес по реализации отходов производства промышленных предприятий, которые свозятся в отвал «Черная гора». Кроме того, до 2000 года Алексей Петров состоял в известной преступной группировке Франца.
По словам исследователей криминального мира, после сходки, прошедшей в Москве в ноябре 2009 года, Леню Хитрого стали считать лидером славянского криминального клана российской столицы и преемником известного «вора в законе» Вячеслава Иванькова по кличке Япончик.
В последнее же время он якобы отошел от дел и проживал в частном секторе в поселке Второмайский.
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Издание поясняет, что в пятницу в Запорожье был жестоко убит местный мафиози Алексей Петров, также известный в криминальных кругах как Петрик. Именно его журналисты и приняли за «вора в законе» Петрова.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июле в Беларуси выбрали нового лидера преступного мира — им стал Олег Муму.
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