- 02:52 Ученые рассказали, какие витамины защищают от развития рака кожи летом
- 02:34 Стало известно, сколько заплатили лоббистам за «улучшение имиджа» Зеленского в США
- 01:50 «Урал должен платить»: «вор в законе» Лоту Гули прислал сборщика дани в Екатеринбург
- 01:32 Убил жену и пытался совершить харакири: страшная трагедия разыгралась в Житомире
- 00:50 Звездопад Персеиды: когда и где можно наблюдать зрелищное космическое явление
- 00:25 Актеры скандального сериала «Сваты» снова засобирались в оккупированный Крым
- 00:01 Пророка Ильи: чего нельзя делать в праздник
- 01.08 23:55 Секс-символ украинского ТВ выходит замуж: Даша Селфи похвасталась помолвкой
- 01.08 23:28 В Киеве в ДТП трагически погиб известный диджей
- 01.08 22:55 Любила и мужчин, и женщин: Светлана Алексиевич взорвала сеть откровенным признанием
- 01.08 22:31 В Киеве пассажиры трамвая сдвинули авто "героя парковки": появилось видео
- 01.08 22:05 «Форсаж» без Вина Дизеля и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
«Урал должен платить»: «вор в законе» Лоту Гули прислал сборщика дани в Екатеринбург
В середине июля в российский город Екатеринбург вернулся криминальный авторитет Сари Гаджиев, известный местной азербайджанской диаспоре. По некоторым данным, он уже успел организовать сбор «дани» в пользу своего «начальника», которым является «вор в законе» Надир Салифов по кличке Гули. Об этом пишут «Аргументы и факты».
По информации издания, Сари Гаджиев начал свою активность в Екатеринбурге с ряда встреч с торговцами 4-й овощебазы. В хоте бесед он заявлял, что «Урал должен платить» в пользу «вора в законе» Гули, и пока с бизнесменами разговаривают «по-хорошему».
За время пребывания в Екатеринбурге Гаджвиев успел также побывать в «Торговом доме „Железнодорожный“», который создавался бывшим вице-мэром Екатеринбурга Виктором Контеевым с целью частичного контроля над потоками базы, которой он фактически владел. На сегодняшний день официально компанию возглавляет Евгений Кравченко.
«Отсылками к прошлому и воспользовался Сари, намекнувший, что лучше работать с ним, чем повторится история из середины 2000-х. Тогда у Кравченко внезапно сгорел большой загородный коттедж», — цитирует издание осведомленного собеседника.
По его словам, это произошло после конфликта с Евгением Глазыриным по прозвищу «Глаз», которого называют «решалой» и «ликвидатором» из компании Контеева.
На текущий момент ситуация с «данью» в пользу «вора в законе» Лоту Гули пока не определена. Не все торговцы готовы делиться деньгами, поэтому прибывший на Урал «смотрящий» внес серьезную дестабилизацию криминогенной обстановки на территорию региона.
К слову, Сари Гаджиев уже давно известен в Екатеринбурге. Он приходится родственником Икрама Гаджиева, застреленного в 2011 году на улице Сулимова. Несколько лет назад он был вынужден уехать из региона в связи с криминальными разборками, а сейчас его положение на Урале называют нестабильным.
Многие по-прежнему посылают мафиози подальше, не боясь расправы, тем более что диаспора сейчас достаточно сильна и может постоять за себя. К тому же с изменением законодательства и такие вот смотрящие, и их коронованные хозяева могут запросто уехать на много лет на зону за сам факт своей принадлежности к криминальной элите, даже никого не убивая и не грабя.
Да и самому Гаджиеву правоохранители могут припомнить много чего интересного. Ведь из уральской столицы он когда-то чудом сбежал живым и свободным: желая отомстить за убийство брата, авторитет устроил разборки со стрельбой в кафе на Сибирском тракте — а хозяин заведения взял и нажаловался силовикам. Говорят, что после этого Сари без лишних слов доставили в кабинет к начальнику отдела по борьбе с оргпреступностью, и офицер так поговорил с беспредельщиком, что тот за считанные часы собрался и покинул город и несколько лет боялся появляться здесь. Тем не менее сейчас стражи порядка опасаются того, что смотрящий, чувствуя за собой большую силу, не остановится перед сопротивлением и развяжет в регионе бандитскую войну.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «вор в законе» Гули может стать «смотрящим» в крупном регионе РФ.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.