«Урал должен платить»: «вор в законе» Лоту Гули прислал сборщика дани в Екатеринбург

Мир

В середине июля в российский город Екатеринбург вернулся криминальный авторитет Сари Гаджиев, известный местной азербайджанской диаспоре. По некоторым данным, он уже успел организовать сбор «дани» в пользу своего «начальника», которым является «вор в законе» Надир Салифов по кличке Гули. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По информации издания, Сари Гаджиев начал свою активность в Екатеринбурге с ряда встреч с торговцами 4-й овощебазы. В хоте бесед он заявлял, что «Урал должен платить» в пользу «вора в законе» Гули, и пока с бизнесменами разговаривают «по-хорошему».

За время пребывания в Екатеринбурге Гаджвиев успел также побывать в «Торговом доме „Железнодорожный“», который создавался бывшим вице-мэром Екатеринбурга Виктором Контеевым с целью частичного контроля над потоками базы, которой он фактически владел. На сегодняшний день официально компанию возглавляет Евгений Кравченко.

«Отсылками к прошлому и воспользовался Сари, намекнувший, что лучше работать с ним, чем повторится история из середины 2000-х. Тогда у Кравченко внезапно сгорел большой загородный коттедж», — цитирует издание осведомленного собеседника.

По его словам, это произошло после конфликта с Евгением Глазыриным по прозвищу «Глаз», которого называют «решалой» и «ликвидатором» из компании Контеева.

На текущий момент ситуация с «данью» в пользу «вора в законе» Лоту Гули пока не определена. Не все торговцы готовы делиться деньгами, поэтому прибывший на Урал «смотрящий» внес серьезную дестабилизацию криминогенной обстановки на территорию региона.

К слову, Сари Гаджиев уже давно известен в Екатеринбурге. Он приходится родственником Икрама Гаджиева, застреленного в 2011 году на улице Сулимова. Несколько лет назад он был вынужден уехать из региона в связи с криминальными разборками, а сейчас его положение на Урале называют нестабильным.

Многие по-прежнему посылают мафиози подальше, не боясь расправы, тем более что диаспора сейчас достаточно сильна и может постоять за себя. К тому же с изменением законодательства и такие вот смотрящие, и их коронованные хозяева могут запросто уехать на много лет на зону за сам факт своей принадлежности к криминальной элите, даже никого не убивая и не грабя.

Да и самому Гаджиеву правоохранители могут припомнить много чего интересного. Ведь из уральской столицы он когда-то чудом сбежал живым и свободным: желая отомстить за убийство брата, авторитет устроил разборки со стрельбой в кафе на Сибирском тракте — а хозяин заведения взял и нажаловался силовикам. Говорят, что после этого Сари без лишних слов доставили в кабинет к начальнику отдела по борьбе с оргпреступностью, и офицер так поговорил с беспредельщиком, что тот за считанные часы собрался и покинул город и несколько лет боялся появляться здесь. Тем не менее сейчас стражи порядка опасаются того, что смотрящий, чувствуя за собой большую силу, не остановится перед сопротивлением и развяжет в регионе бандитскую войну.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «вор в законе» Гули может стать «смотрящим» в крупном регионе РФ.

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