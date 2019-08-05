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Мертвые медузы опасны: врач предупредил, чем может закончиться неосмотрительное поведение на море (видео)
Во время купания в Азовском или Черном море отдыхающим лучше избегать контакта с медузами, особенно аллергикам. Причем жалить могут не только живые, но и мертвые медузы, предупредил кандидат медицинских наук, врач-иммунолог и аллерголог Олег Назар, пишет «Обозреватель».
Врач объяснил, что контакт человека со стрекательными клетками (с помощью которых жалят медузы) может спровоцировать абсолютно различные реакции.
«При контакте с медузами возможно развитие или крапивницы, или контактного дерматита, или даже снижение артериального давления. Вплоть до развития токсических реакций — бывает и такое»,— рассказал Назар.
«Угроза не на 100% смертельная, но она есть»,— добавил он.
В частности, уточнил специалист, при контакте на уровне шеи или лица существует риск отека дыхательных путей.
«Поэтому, если вы видите, что медузы есть, то лучше вообще в воду не идти. А если человек склонен к аллергии и заранее не знает, произойдет ли контакт с жалящими существами — то надо заблаговременно принять таблетку любого антигистаминного препарата»,— посоветовал аллерголог.
Если медуза все-таки ужалила и вызвала сильную аллергию, то медик напомнил о стандартной помощи в такой ситуации: необходимо освободить дыхательные пути и ввести пострадавшему либо раствор адреналина, либо раствор дексаметазона.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Азовское море выбросило на Арбатской косе вместе с волнами тысячи мёртвых медуз. К воде подходить практически никто не спешит — под медузами даже не видно песка, всё это месиво превратилось в одно жуткое «желе».
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