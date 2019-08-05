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Фатальные ошибки обходятся очень дорого: известный журналист предупредил о последствиях монополии Зеленского
Известный журналист Павел Казарин предупредил об опасности монополии на власть в стране и отсутствии дискуссии в парламенте, где президентская партия «Слуга народа» получает монобольшинство, что может привести к фатальным ошибкам.
В своем видеоблоге журналист вспомнил, как в еще не оккупированном Россией Крыму всегда была монополия на власть — сначала у коммунистов, а потом — у Партии регионов.
«Им хватало голосов, чтобы самим принимать решения и отмахиваться от тех, кто думал иначе», — отмечает журналист и добавляет, что крымском парламенте дискуссий не было — он был местом для распила бюджетных денег. «Любая власть развращает, неограниченная — развращает втройне. В ситуации, когда некому сказать королю, что он голый, легче совершать ошибки», — отметил он и вспомнил, что в свое время официальный Киев «отмахивался» от Крыма и позволял местной власти делать все, что угодно. И она, будучи всегда готовой, присягнула Москве, как только появилась такая возможность.
«А теперь ценой ошибки Киева может стать проигрыш в войне. Дьявол всегда кроется в деталях — а потому любое решение ценно своей дискуссией. Если дискуссии в стране нет, если система сдержек и противовесов канула в небытие — нам остается надеяться лишь на то, что никто не совершит фатальную ошибку», — говорит Павел Казарин и добавляет: «2014-й год приучил меня к тому, что фатальные ошибки порой обходятся слишком дорого».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что в президентской партии в Верховной Раде возможен раскол и образование «внутренних коалиций». Он считает, что борьба внутри «Слуги народа уже идет», поскольку у этой политсилы нет четкой идеологической платформы, вокруг которой могли бы объединиться люди.
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