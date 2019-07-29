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Будет несколько центров влияния: Тука озвучил прогноз о судьбе "Слуги народа"
Победившая на парламентских выборах партия «Слуга народа», несмотря на то, что имеет возможность создать в Раде монобольшинство, а не коалицию, и собственный Кабинет Министров, столкнется с тем, что внутри политсилы будет раскол и возможно образование «внутренних коалиций».
Как пишет на Еnigma заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука, процесс этот будет непубличный, но более болезненный, чем образование полноценной коалиции.
Внутри партии будут процветать собственные интриги и «договорняки».
«Не сомневаюсь, что в „Слуге народа“ есть немало честных и порядочных людей, для которых эти внутренние процессы будут неприемлемыми и позорными, что неизбежно приведет к утечке внутренней информации, а, возможно, и к публичным демаршам», — отмечает чиновник.
Тука обращает внимание на то, что борьба внутри ЗЕ-команды уже идет. И то, что у партии отсутствует четкая идеологическая и политической платформы, вокруг которой теоретически могли бы объединиться люди, фракцию будет бросать из стороны в сторону «в поисках своих».
«Здесь и объединение вокруг финансовых потоков, и „отраслевые“ формирование и политические. Поэтому, все, кто разбирается в политических реалиях, прогнозируют очень непростое управление такой командой», — добавляет чиновник.
Он также напоминает об «олигархах», которые будут искать «своих» и заинтересовывать их выполнять свою волю.
По мнению чиновника, далеко не все избранники найдут в себе внутреннюю мотивацию, чтобы удержаться от соблазна.
Напомним, психолог указала на серьезную проблему Зеленского в связи с неопытностью новых депутатов.
Как сообщали «ФАКТЫ», избранные в Раду представители партии «Слуга народа», большинство из которых не имеет политического опыта и не знаком с работой госаппарата, в Трускавце проходят недельный тренинг — так называемый «курс повышения квалификации».
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