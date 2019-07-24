ЦИК обработала 99% голосов: сколько мандатов достанется конкурентам "Слуги народа"

Украина

Поле того, как в списке партий, проходящих в Верховную Раду, «Европейская солидарность» поменялась местами с «Батькивщиной», в результате подсчета 98.95% протоколов никаких изменений в пятерке лидеров не произошло. Разве что, уточнились данные о том, сколько мандатов получат представители президентской фракции и других политических сил в Верховной Раде.

Любопытную инфографику после подсчета почти 99% протоколов опубликовала «Украинская правда». Так, от президентской партии «Слуга народа» в Верховную Раду проходят 253 кандидата.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в новом составе Верховной Рады будет почти в два раза больше женщин, нежели в парламенте восьмого созыва.

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