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Мир

Адские санкции США против России: названа важная дата

11:16 5 августа 2019 174
Колючая проволока
Инф. «ФАКТОВ»

С 26 августа Соединенные Штаты Америки вводят в действие второй пакет антироссийских санкций в рамках дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Как сообщает РБК-Украина, Вашингтон будет выступать против выдачи всех кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций (Всемирный банк, МВФ); ужесточит лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий; запретит американским банкам участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России и выдавать кредиты правительству РФ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», указ о новых санкциях в отношении России подписал президент США Дональд Трамп.

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