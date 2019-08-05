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Адские санкции США против России: названа важная дата
С 26 августа Соединенные Штаты Америки вводят в действие второй пакет антироссийских санкций в рамках дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Как сообщает РБК-Украина, Вашингтон будет выступать против выдачи всех кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций (Всемирный банк, МВФ); ужесточит лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий; запретит американским банкам участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России и выдавать кредиты правительству РФ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», указ о новых санкциях в отношении России подписал президент США Дональд Трамп.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!