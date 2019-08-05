Мир

Адские санкции США против России: названа важная дата

С 26 августа Соединенные Штаты Америки вводят в действие второй пакет антироссийских санкций в рамках дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Как сообщает РБК-Украина, Вашингтон будет выступать против выдачи всех кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций (Всемирный банк, МВФ); ужесточит лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий; запретит американским банкам участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России и выдавать кредиты правительству РФ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», указ о новых санкциях в отношении России подписал президент США Дональд Трамп.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter