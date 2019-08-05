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Россия снабдила боевиков на Донбассе бесшумными снайперскими винтовками
Россия передала боевикам на Донбассе очередную партию «гуманитарной помощи» — приборы ночного видения, бинокли, комплекты военного обмундирования и индивидуальные аптечки. Ранее сообщалось о «гуманитарном конвое» от МЧС РФ, который ждали боевики на оккупированных территориях Донбасса.
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, продолжается поставка с территории РФ оружия, материально-технических средств военного назначения и горючего для обеспечения российско-оккупационных войск. Так, среди прочего, на вооружение разведывательных подразделений поступила очередная партия 9-мм бесшумных снайперских винтовок ВСС.
«Командование русско-оккупационных войск использует достигнуты договоренности о полном прекращения огня для восстановления и наращивания боеспособности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что на захваченных предприятиях полным ходом идут работы по ремонту и восстановлению военной техники, в том числе, танков.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Луганске боевики грозят своим кураторам из России раскрыть их «схемы» по обогащению, если РФ, занятая внутренними проблемами, продолжит их «сливать».
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