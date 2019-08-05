Украина

Боевики "ЛНР" в бешенстве и угрожают российским кураторам раскрыть их "схемы"

На Донбассе боевики грозят своим кураторам из России раскрыть их «схемы» по обогащению, если их продолжат «сливать». Ранее в районе прифронтового Коминтерново боевики из минометов обстреляли съемочную группу кремлевского пропагандистского телеканала «Звезда».

Любопытные публикации в соцсетях показал основатель волонтерского сообщества InformNapalm Роман Бурко. «Хорошая тенденция. Боевики боятся, что из-за внутрироссийских проблем и протестов Кремлю станет не до оккупированных территорий на Донбассе и их сольют. Террористическая „МГБ ЛНР“ уже грозит кураторам, что начнет сливать компромат на них», — пишет Роман Бурко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский пропагандист Александр Сладков спровоцировал перепалку в Станице Луганской, заявляя, что эта территория якобы разделена между Украиной и так называемой «ЛНР», и получил жесткий ответ от украинца.



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