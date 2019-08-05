Общество и люди

Весь покрыт плесенью: в сети показали фото неприятной находки в паштете в Крыму

В сеть выложили фото неприятной покупки — паштета с плесенью, сделанной в симферопольском супермаркете. Ранее одна из жительниц оккупированного Крыма пожаловалась на сосиски с плесенью.

«Симферополь. Куплено в Ашане. Паштет. Почему в один плесень элитную не доложили? Безобразие!» — комментирует выложенные в соцсети фотографии блогер RoksolanaToday&Крым.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали образчик «качественной продукции», которой кормят жителей оккупированного полуострова — кабачковой икрой с плесенью.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter