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Весь покрыт плесенью: в сети показали фото неприятной находки в паштете в Крыму
В сеть выложили фото неприятной покупки — паштета с плесенью, сделанной в симферопольском супермаркете. Ранее одна из жительниц оккупированного Крыма пожаловалась на сосиски с плесенью.
«Симферополь. Куплено в Ашане. Паштет. Почему в один плесень элитную не доложили? Безобразие!» — комментирует выложенные в соцсети фотографии блогер RoksolanaToday&Крым.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали образчик «качественной продукции», которой кормят жителей оккупированного полуострова — кабачковой икрой с плесенью.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...