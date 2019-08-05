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Общество и люди

Весь покрыт плесенью: в сети показали фото неприятной находки в паштете в Крыму

15:14 5 августа 2019 41
Паштет с плесенью
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили фото неприятной покупки — паштета с плесенью, сделанной в симферопольском супермаркете. Ранее одна из жительниц оккупированного Крыма пожаловалась на сосиски с плесенью.

«Симферополь. Куплено в Ашане. Паштет. Почему в один плесень элитную не доложили? Безобразие!» — комментирует выложенные в соцсети фотографии блогер RoksolanaToday&Крым.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали образчик «качественной продукции», которой кормят жителей оккупированного полуострова — кабачковой икрой с плесенью.

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