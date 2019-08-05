Корь в Украине: медики озвучили тревожные данные о росте уровня заболеваемости

Здоровье и медицина

В Украине вновь увеличилось заболевание опасной болезнью — корью: с 27 июля по 2 августа только в одном Киеве заболели 40 человек.

Как сообщают в Минздраве, по оперативным данным Центра общественного здоровья, в течение 31-й недели 2019 года корью заболели 287 человек (160 взрослых и 127 детей)

«С начала года (с 28 декабря 2018 до 2 августа 2019) корью заболели 56 861 человек — 26 748 взрослых и 30 113 ребенка, а от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели почти 115 тыс. человек, 39 из которых умерли», — говорится в сообщении.

В связи с этим Министерство здравоохранения Украины совместно с Центром общественного здоровья призывают регионы проводить спецоперации по преодолению вспышки кори. Бесплатно могут привиться как дети, так и взрослые — в стране были сняты соответствующие возрастные ограничения.

«Наличие прививок по календарю — обязательное требование для посещения дошкольных учебных заведений и школ. Законность этого требования подтвердил Верховный Суд Украины», — подчеркивают в Минздраве.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», впервые за 10 лет в Украине был зафиксирован случай заболевания дифтерией — в больницу в Хмельницком оказалась молодая женщина-фармацевт.

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