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Море по колено: появилось свежее видео из Кирилловки после шторма
Сильный ветер и шторм в Кирилловке отогнал от берега медуз, на которых ранее жаловались отдыхающие, однако теперь у курортников появилась новая проблема.
Дело в том, что у берега Федотовой косы стало очень мелко, поэтому нужную для плавания глубину приходится искать за сотню метров от берега.
В сети появилось новое видео из Кирилловки, датированное 5 августа.
Напомним, 3 августа порывы ветра в курортном поселке достигали 25 метров в секунду.
Одновременно с разгулом стихии в Кирилловке произошла и кровавая трагедия, жертвой которой стал как минимум один отдыхающий.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».