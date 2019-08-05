Украина

Море по колено: появилось свежее видео из Кирилловки после шторма

Сильный ветер и шторм в Кирилловке отогнал от берега медуз, на которых ранее жаловались отдыхающие, однако теперь у курортников появилась новая проблема.

Дело в том, что у берега Федотовой косы стало очень мелко, поэтому нужную для плавания глубину приходится искать за сотню метров от берега.

В сети появилось новое видео из Кирилловки, датированное 5 августа.

Напомним, 3 августа порывы ветра в курортном поселке достигали 25 метров в секунду.

Одновременно с разгулом стихии в Кирилловке произошла и кровавая трагедия, жертвой которой стал как минимум один отдыхающий.

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