Мощно бахнуло: появились новые видео с места взрывов на складах в России

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Из-за взрывов на арсенале в Красноярском края (Россия) запланирована эвакуация ближайших к Каменке населенных пунктов.
Российские медиа со ссылкой на врачей сообщают о двоих раненых. Тем временем в сети продолжают публиковать видео, снятые в районе чрезвычайного происшествия.
В селе Каменка рядом с городом Ачинск Красноярского Края произошел пожар на военных складах. Слышны взрывы снарядов, людей эвакуируют. Видео: корреспондент телеканала «Оса» pic.twitter.com/gPipvTnosl— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 5, 2019
Осторожно, присутствует ненормативная лексика.
Очевидцы сняли взрывы в военной части в поселке Каменка Красноярского края pic.twitter.com/rbdSln0mdj— 10 апреля (@buch1004) August 5, 2019
В Красноярском крае горят и взрываются военные склады с боеприпасами. Эвакуируют ближайший поселок Каменка— Лентач (@oldLentach) August 5, 2019
В больницу с осколочными ранениями доставлены два человека pic.twitter.com/BVgkE3fl33
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео последствий взрыва на оборонном предприятии в российском Дзержинске, снятое с воздуха.
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