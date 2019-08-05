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Мир

Мощно бахнуло: появились новые видео с места взрывов на складах в России

14:53 5 августа 2019 482
Взрыв на складах в Каменке
Инф. «ФАКТОВ»

Из-за взрывов на арсенале в Красноярском края (Россия) запланирована эвакуация ближайших к Каменке населенных пунктов.

Российские медиа со ссылкой на врачей сообщают о двоих раненых. Тем временем в сети продолжают публиковать видео, снятые в районе чрезвычайного происшествия.

Осторожно, присутствует ненормативная лексика.

 

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео последствий взрыва на оборонном предприятии в российском Дзержинске, снятое с воздуха.

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