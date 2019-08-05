Украина

В Офисе президента перестали принимать электронные обращения от граждан: что произошло

Офис президента временно приостановил прием электронных писем от граждан с запросами на информацию. Напомним, в смартфоне президента Владимира Зеленского заметили российское приложение Yandex Disk.

Отправляя президенту письмо, пользователь получает автоматический ответ следующего содержания: «В связи с чрезмерным увеличением количества электронных обращений к Главе государства, что приводит к задержке в их обработке, Ваше обращение сейчас не может быть принято».

В связи с этим заявителям рекомендуют пользоваться услугами обычной почты или же записываться на личный прием у главы государства, сообщает the Babel.

Как сообщали «ФАКТЫ», перед парламентскими выборами в партии «Слуга народа» обещали «каждую бабушку в селе обеспечить смартфоном», чтобы с помощью гаджета граждане могли в любой момент поддержать или «наложить вето» на законопроект.

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