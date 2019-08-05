Украина

Зеленского заподозрили в использовании запрещенного в Украине приложения: в сети волна возмущений

Вскоре после того, как в Украине части пользователей внезапно стали доступны запрещенные «ВКонтакте» и Yandex, российское приложение заметили в телефоне президента Владимира Зеленского.

Так, в сеть попало фото, на котором видно, что на прездентском смартфоне установлен Yandex Disk. «Президент доверяет свои файлы Яндексу», — так прокомментировал фото Михаил Голуб на своей страничке в Facebook.

Впрочем, возможно, Владимир Зеленский пользуется телефоном, в котором это приложение установлено по умолчанию. А может, и нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», cоветник президента Никита Потураев заявил, что у команды Зеленского нет планов отменять блокировку доступа к российским социальным сетям, которая была введена в 2017 году.

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