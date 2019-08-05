История современности

Полковник ВВС в отставке Николай Сергеев, эмигрировавший из Советского Союза в годы перестройки, приехал в Киев на один день для участия в круглом столе «В поисках истины. Обсуждение версий гибели Гагарина». Представленная им версия катастрофы, в которой погиб Юрий Гагарин, ранее попала под негласный запрет в России.

— Причину гибели в марте 1968 года во Владимирской области России первого космонавта Земли я узнал совершенно случайно, когда в середине 1980-х годов заочно учился в Военно-воздушной академии имени Гагарина, — рассказал «ФАКТАМ» бывший военный летчик Николай Сергеев, который сейчас живет в США в Далласе. — Как-то во время одной из сессий в академии к моему другу Тагиру Физбулину приехал его давний товарищ — как и мы с Тагиром, военный летчик. Вечером мы сидели за столом, пили «чай» из рюмок. Уже не помню, по какому поводу наш гость сказал: «Эх, жаль — по-глупому погиб Юрий Алексеевич». «Петр, ты что, знаешь, почему погиб Гагарин?» — с интересом и удивлением спросил Тагир. «Конечно, ведь самолет МиГ-15УТИ с бортовым номером 18, на котором он разбился, был в моем звене».

Петр (фамилию его не помню) рассказал нам, что представлял собой злополучный МиГ и почему полет на нем стал для Гагарина роковым. Я был искренне уверен, что рассказанное Петром выяснила Государственная комиссия по расследованию катастрофы.

Спустя больше 20 лет после того незабываемого разговора я наткнулся в интернете на статью, в которой говорилось, что тайна гибели Гагарина, скорее всего, никогда не будет раскрыта. Особенно меня зацепили в этой статье слова о том, что дочери первого космонавта никогда не узнают, почему разбился их папа.

Юрий Гагарин с женой Валентиной растил двух дочерей — Лену и Галю

Как же не узнают, возмутился я, если причины его смерти известны? Я человек заводной, поэтому стал разыскивать дочерей Гагарина. Одна из них — старшая Елена — работает директором музеев Кремля. Позвонил из Далласа в ее приемную, нашел общий язык с секретарем, и вскоре состоялся наш разговор с дочерью Гагарина. Спросил: «Вы знаете, почему погиб ваш отец?» — «Нет. Версий очень много, есть и оскорбительные. Например, что отец с Серегиным (командир авиационного полка, который во время катастрофы был во второй кабине МиГа) перед полетом пили вино».

Я сказал, что владею важной информацией по этой истории. Договорились, что сообщу обо всем подробно в письменном виде. Получился обширный документ на 90 печатных листах, на составление которого ушло полгода. Отсылал его Елене Юрьевне частями по мере готовности.

Через некоторое время она показала этот текст немецкому журналисту Герхарду Ковальскому. Он знал Елену Юрьевну. Когда она была еще ребенком, написал несколько книг о Гагарине. Он перевел мой материал на немецкий язык, издал отдельной книгой и презентовал ее на Лейпцигской ярмарке.

Спустя некоторое время после триумфального полета в космос у Гагарина стала исчезать его знаменитая улыбка

— Что конкретно вы написали дочке первого космонавта?

— Пересказал то, что услышал от Петра, и сопоставил это с официально обнародованной информацией о гибели Гагарина. Петр сообщил об очень важной особенности МиГа, на котором разбился космонавт, — этот самолет сняли с плановых полетов и приспособили для показательных катапультирований. Это когда машина поднимается в воздух, и офицер-парашютчик, который находится в задней кабине, катапультируется вместе со своим креслом.

Тут нужно пояснить, что кабина и кресло летчика оснащены специальной системой аварийного покидания самолета. В критической ситуации достаточно дернуть специальную ручку, и система выбрасывает пилота вместе с креслом из кабины. В воздухе кресло автоматически отделяется от летчика, и он приземляется на парашюте. Так вот, при катапультировании существует опасность, что офицер ударится о ручку управления истребителем. Чтобы этого не произошло, в задней кабине того самого МиГа эту ручку сняли. Отверстие в полу, в которое она вставлялась, закрыли алюминиевым лючком.

— Предположим, что так оно и было. Но как это связано с гибелью Гагарина?

— Сейчас объясню. Но вначале нужно сказать, почему он отправился в свой последний полет не сам, а с командиром полка Владимиром Серегиным — по сути дела, с инструктором. Если спросить прохожих на улице, каким летчиком был Гагарин, думаю, все ответят: «Наверное, классным — иначе его бы не взяли в космонавты». Однако это не совсем так.

После окончания в Оренбурге военного авиационного училища он летал на истребителях немногим больше двух лет. Затем его карьера повернула в сторону космонавтики. На момент зачисления в отряд космонавтов у старшего лейтенанта Гагарина была квалификация всего лишь летчика третьего класса. Допуска к полетам в сложных метеорологических условиях он не имел. То есть являлся начинающим пилотом. После триумфального полета в космос несколько лет ездил по миру. (Праздная жизнь к добру не приводит. Помощник Главкома ВВС по обеспечению космических полетов генерал-полковник авиации Николай Каманин отметил в своем дневнике, что у космонавта номер один стала исчезать знаменитая гагаринская улыбка. — Авт.) Гагарин стремился вернуться к нормальной работе, настоял, чтобы ему разрешили летать на истребителях. Понятно, что на первых порах — с инструктором.

Тренировочный полет Гагарина 27 марта 1968 года не планировался — его внесли в плановую таблицу утром того злополучного дня. Все учебные самолеты (в них две кабины — для пилота и инструктора) уже были распределены. Командир полка Владимир Серегин мог отменить полет какого-нибудь экипажа, но он поступил иначе — приказал подготовить МиГ с бортовым номером 18, который использовался для показательных катапультирований. Гагарин сел в переднюю кабину, в которой была ручка управления самолетом. А Серегин в качестве инструктора расположился во второй кабине, где такая ручка отсутствовала. Как назло, в зоне, в которую они полетели, была очень плохая погода — сплошная низкая облачность, шел мокрый снег.

— Гагарин с Серегиным об этом знали?

— Нет. Дело в том, что в тот день самолет-разведчик погоды поднялся в воздух с опозданием на 50 минут. Получилось так, что только он вернулся на аэродром, как сразу же взлетел МиГ с Гагариным и Серегиным. Пока пилот разведчика докладывал руководителю полетов о погоде, их самолет добрался до зоны полетов. Серегин, поняв, что погода дрянь, долго не раздумывая, сказал по внутренней связи: «Юрий Алексеевич, давайте возвращаться».

Они планировали провести в той зоне 20 минут, а пробыли только четыре. Руководитель полетами на земле дал разрешение лететь обратно. В это время самолет находился над облаками на высоте 4200 метров.

Гагарин развернул МиГ и направил его в сторону аэродрома со снижением. В развороте машина нырнула в облака. Видимости там никакой, и Гагарин утратил пространственную ориентировку. Серегин, будучи опытнейшим летчиком, сразу это понял. Но взять управление на себя не мог — в его кабине не было ручки. Самолет пикировал со значительным креном в сторону. Единственное, что мог предпринять инструктор из своей кабины, — выровнять крен с помощью педалей. И он стал давить на левую педаль. Крен удалось убрать.

Через облака самолет несся 30 секунд. Когда вынырнул из них, до земли оставалось всего около 400 метров. Увидев все вокруг, Гагарин мгновенно оценил обстановку и резко потянул ручку на себя — чтобы вывести машину из пикирования и избежать столкновения с землей. Перегрузка при этом была колоссальная (девять — одиннадцать единиц), даже крылья деформировались! Гагарину почти удалось — МиГ выровнялся, но, чтобы избежать катастрофы, не хватило каких-то 50—100 метров высоты. Самолет врезался в землю почти плашмя, на три метра вошел в грунт.

Вот такие обстоятельства гибели Гагарина. Если бы в кабине Серегина была ручка управления, трагедии, скорее всего, не случилось бы.

«В «Роскосмосе» мою версию гибели Гагарина назвали «грязным пятном на космической отрасли»

— С чего вы взяли, что Гагарин потерял в том полете пространственную ориентировку?

— Для меня, как для профессионального военного летчика, инструктора с многолетним стажем, это очевидно. Но могу сослаться и на мнение непререкаемого авторитета генерала Юрия Куликова, возглавлявшего службу безопасности полетов ВВС СССР. В своем интервью он четко заявил, что Гагарин был не готов к полетам в облаках, когда оказался в них, потерял пространственную ориентировку.

Важно отметить, что техническая экспертиза остатков МиГа пришла к однозначному выводу: двигатель и другие системы самолета работали нормально. Значит, причина катастрофы в действиях летчика.

Николай Сергеев: «Гагарин не был готов к полетам в облаках, поэтому, когда попал в них, потерял пространственную ориентировку»

— Какой смысл российским властям скрывать, что в кабине инструктора не было ручки управления?

— В качестве ответа на этот вопрос расскажу историю съемок одной документальной киноленты. В 2017-м, за год до 50-й годовщины гибели Юрия Гагарина, съемки фильма о нем заказало государственное предприятие «Роскосмос». Режиссер (его зовут Александр, фамилию не припомню), позвонил мне в Даллас, попросил прилететь в Россию, чтобы записать интервью для будущего фильма. Настойчиво упрашивал, и я сдался — сказал, что вскоре у меня будет отпуск, тогда и постараюсь приехать.

Прилетел в Москву. В Музее космонавтики мы часа три записывали интервью. Режиссер был сильно впечатлен моим рассказом, сгоряча наобещал, что процентов 80 будущей картины составит мое интервью. Вернулся я в Америку, месяца через три-четыре звонит режиссер: «Николай Константинович, должен перед вами извиниться — «Роскосмос» запретил мне помещать в фильм интервью с вами, потому что оно «грязным пятном ляжет на нашу космическую отрасль».

— Знаю, что обломки МиГа, на котором погиб Гагарин, запаяли в металлические бочки с предписанием «Хранить вечно». Вы интересовались, есть ли в них злополучная ручка управления из второй кабины?

— Выяснить этот вопрос мне помог летчик-испытатель Герой Советского Союза Степан Анастасович Микоян (к сожалению, уже покойный — он скончался в 2017 году). Мы с ним много общались по телефону и скайпу по вопросам ветеранского движения. Он, конечно, знал о моей версии. Поэтому специально нашел перечень того, что хранится в этих бочках. Ручка управления второй кабины в нем не значится. Проверить мою версию можно очень просто: достаточно открыть бочку № 4, в которой лежат остатки второй кабины. Среди них следует найти отверстие в полу, через которое вставлялась ручка управления. Если на этом месте прикручен лючок, то на 100 процентов можно утверждать, что ручки там во время полета Гагарина и Серегина не было.

— Как вы, советский военный летчик, оказались в Америке?

— Эта история связана с моим выступлением на партийной конференции. Дело было в годы горбачевской перестройки. Я тогда служил в ограниченном контингенте советских войск в ГДР. К нам на партконференцию приехали трое членов ЦК КПСС и министр обороны Дмитрий Язов. Я взял слово и в духе гласности выступил с критикой: сколько здесь служу, мы все время летаем на разведку одной и той же ветряной мельницы. Однажды сказал немецкому крестьянину, сколько авиационного керосина за полет сжигает мой самолет, так он ответил, что его трактору такого количества топлива хватило бы года на четыре. Почему, говорю, не построить макеты замаскированных объектов и их разведывать — чтобы была настоящая боевая учеба, а не так — абы полетать.

Я тогда был командиром эскадрильи. Пока доехал с партконференции к себе в часть, уже был оформлен приказ о моем отчислении из армии. Мы с семьей вернулись в Союз, и я сказал жене: «Не буду себя уважать, если останусь в этой стране». Мы уехали в Южную Америку, в Коста-Рику. Поначалу пришлось фруктами и овощами на улице торговать. Но затем я устроился работать пилотом гражданской авиации. Случилось так, что однажды повторил «подвиг» Матиаса Руста. Руст посадил самолет в Москве на Красной площади, а я — в центре столицы Коста-Рики городе Сан-Хосе. Сделал это вынужденно — у самолета отказал двигатель.

В Южной Америке мы прожили десять лет и решили посмотреть, что представляет собой держава номер один — США. Удалось переехать туда. Там тоже начинали с уличной торговли, но вскоре я нашел место инструктора в авиашколе. Долго в ней проработал. Когда ушел с летной работы по возрасту, стал учить новичков водить грузовики-трейлеры.

Хотя я родился и вырос в Сибири, своей малой родиной считаю украинский город Коломыю. Я полюбил его в годы службы в армии — семь лет летал там на боевых машинах. До сих пор приезжаю в Коломыю в отпуск.

Один из организаторов круглого стола «В поисках истины. Обсуждение версий гибели Гагарина» научный сотрудник Государственного Политехнического музея при Национальном техническом университете «КПИ» имени Игоря Сикорского Сергей Грачев прокомментировал «ФАКТАМ» версию Николая Сергеева:

— Тот факт, что в кабине инструктора не было ручки управления, сродни недостающему квадратику в кубике Рубика, когда складываются его грани. Если ручка действительно отсутствовала, то причины катастрофы МиГа, в которой погибли Гагарин и Серегин, становятся понятными.

Среди многочисленных версий трагической гибели Гагарина и Серегина проверялась и вероятность их отравления, вследствие чего они могли потерять ориентацию в полете. Об этом «ФАКТАМ» рассказала киевлянка Фаина Казецкая, работавшая в 1960—1970-е годы поваром столовой отряда космонавтов: «Ночью накануне гибели Юрий Гагарин попросил стакан своего любимого сырого молока».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на похоронах Юрия Гагарина была лишь мать. Отец отказался, пояснив: «Никуда я не поеду, потому что не знаю, чьи кости будут хоронить — Юры или Серегина…»

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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