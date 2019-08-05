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Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
В Москвке скончался известный советский и российский композитор Сергей Березин, прославившийся в качестве руководителя ансамбля «Пламя», а также автора музыки к песням «Снег кружится», «Всюду только ты», «Осень», «Может, я тебя выдумал».
О смерти Березина в своем Instagram сообщила поэтесса Лариса Рубальская.
«Сегодня ушел из жизни Сергей Березин — замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля „Пламя“. Это был прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надежным другом», — написала она.
О причине смерти народного артиста России на данный момент ничего не известно.
Сегодня ушел из жизни Сергей Березин — замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля Пламя. Это был прекрасный удивительный благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надёжным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя.
Напомним, 4 августа скончался звезда шансона Вилли Токарев. «ФАКТЫ» сообщали о том, что Токарев оставил в наследство.
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