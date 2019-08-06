Украина

Ведут разведку: в сети рассказали, как боевики используют разведение сил в Станице Луганской (фото)

В Станице Луганской оккупанты не ликвидировали собственный блокпост у разрушенного моста, тем самым игнорируя договоренности о разведении сил. Об этом в сети написал основатель волонтерского сообщества InformNapalm Роман Бурко, опубликовав фотосвидетельство нарушения.

По его словам, на блокпосту постоянно дежурят террористы, которые ради маскировки повязали на себя синие ленточки на манер СЦКК.

Кроме того, боевики используют разведение сил, чтобы проводить разведку со стороны, подконтрольной Украине. Для этого они переодеваются в гражданское или отправляют на подконтрольную украинским военным сторону лояльных сепаратистов. Также на «украинскую» сторону разрушенного моста регулярно забредают российские журналисты, которые не проходят паспортный контроль в нарушение украинского законодательства.

«Тихой сапой линию размежевания прощупывают и продавливают вглубь украинской территории и все выглядит так, что скоро мост и плацдарм за ним буде уже контролироваться боевиками, поэтому они и не убирают свой блокпост», — считает автор записи.

Напомним, в Минске была достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий. Работы должны были начаться 1 августа, однако даже 4 августа их не могли начать из-за активности боевиков.

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