Крали деньги онкобольных: в Украине разоблачили банду наглых мошенников (фото)

Происшествия

СБУ разоблачила и блокировала в Киеве масштабную мошенническую схему присвоения средств граждан через Интернет. Напомним, ранее в Государственной фискальной службе предупредили о рассылке от ее имени т.н. «фишинговых» писем.

Организаторы схемы предлагали дешевые кредиты, однако для их получения требовали от пользователей предварительно перечислить на подконтрольные им банковские счета средства за «проверочные» действия, как-то аванс за услуги юристов, бухгалтеров и др. Однако, перечислив средства, кредит граждане так и не получили.

Среди пострадавших от действий мошенников оказались тяжелобольные люди, в т. ч. с онкологией. Именно от таких «заемщиков» мошенники ежемесячно получали как минимум полмиллиона гривен.

При обыске по месту проживания и в транспортных средствах участников группировки сотрудники СБУ и полицейские обнаружили и изъяли мобильные терминалы, компьютерную технику, банковские карточки и другие вещественные доказательства их противоправных действий.

Задержание участников банды

Напомним, «ФАКТЫ» писали о семье военнослужащего Александра Андриенко, ставшей жертвой мошенников. Их история получила неожиданное продолжение.

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