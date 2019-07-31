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История с мошенником, пытавшимся нажиться на смерти офицера ВСУ, получила неожиданное продолжение
Ситуация с мошенником, который в Харькове обобрал семью погибшего в ДТП комбата 10-й бригады ВСУ Александра Андриенко, получила продолжение — деньги родным офицера так и не вернули, зато выяснилась личность человека, провернувшего эту аферу.
О развитии ситуации в соцсетях рассказывает волонтер Глеб Бабич. По его словам, вдова погибшего Виктория пошла в «Ощадбанк», но оказалось, что деньги «уплыли» — женщину отправили писать заявление в полицию.
«Обалдевший от безнаказанности мошенник вышел на свою фейковых страницу в соцсетях и начал отвечать на комментарии. Ба! Парниша, оказывется, сепар! И под все это он подводит идеологическую базу», — пишет Глеб Бабич и приводит образчик «базы».
По словам волонтера, телефон, который использовал укравший деньги семьи офицера человек, сейчас отключен, но на него был зарегистрирован аккаунт в WhatsApp с фотографией. «На нем — именно эта фотография. Боюсь, парень просто прокололся. Не учел», — добавляет Глеб Бабич.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Александр Андриенко погиб в ДТП 23 июля. В машине вместе с 34-летним военным, находившимся в отпуске, были его жена, дочь и брат. К счастью, все они выжили.
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