Шел пятый год антироссийских санкций: в Канаде заинтересовались деятельностью IMAX в Крыму

Украина

Несмотря на то что мировое сообщество ввело санкции в отношении России за захват украинского Крыма, и что западные компании могут пострадать от сотрудничества с администрацией оккупированного полуострова, ведущие крымские кинотеатры продолжают демонстрировать западные фильмы.

Журналисты издания Крым.Реалии выяснили, что все это время в Ялте работал кинотеатр, где показывают иностранные фильмы в формате IMAX и с русским дубляжом. По итогам расследования, в ходе которого журналисты выясняли, как эта продукция попадает на оккупированный полуостров, было подано обращение в МИД Украины по поводу деятельности канадского бренда в Крыму.

Сообщается, что чиновник в Кабинете министров Украины, знакомый с ситуацией, заявил, что ситуация с IMAX потенциально опасна и может лишить передовой технологии не только полуостров, но и Украину. По его словам, бизнес приспосабливается, стараясь не нарушать законы ни в Украине, ни в России. «Понятно, конечные бенефициары находятся где-то на Кипре и не хотят терять деньги», — отметил он и добавил, что эвакуация оборудования из свободной экономической зоны «Крым» практически невозможна. «Если, условно, „ударить“ IMAX, возможно, бренд уйдет и с украинского рынка. Поэтому надо продумать сбалансированность шагов», — добавил чиновник.

А Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что Канада жестко соблюдает режим крымских санкций, и ее взаимодействие с украинскими партнерами «качественное и безупречное». «Поэтому эта информация неожиданная и тревожная. Посольство уже связалось с Канадским департаментом иностранных дел, а также с филиалом IMAX в Торонто. Мы ждем прояснения ситуации в ближайшие дни. Если нарушение режима санкции подтвердится, рассчитываем, что это будет исправлено быстро и четко», — отметил он.

Позже стало известно, что возможная деятельность компании IMAX в Ялте (кинотеатр «Сатурн-IMAX») будет проверена Королевской полицей и Канадской таможенной службой. «Канада приняла конкретные меры в отношении оккупированного Россией Крымского региона Украины, а также в отношении украинских физических и юридических лиц, связанных с незаконной аннексией и оккупацией Крыма Россией, а также с постоянной поддержкой Россией мятежа на востоке Украины. Все лица в Канаде и канадцы за границей должны соблюдать санкции Канады. Это касается физических и юридических лиц. Нарушение санкций является уголовным преступлением. Потенциальные преступления расследуются Королевской канадской конной полицией и Канадской таможенной службой», — говорится в сообщении посольства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», китайский интернет-магазин AliExpress перестал поставлять заказы жителям оккупированного полуострова.

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