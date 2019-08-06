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Украина

В подъезде многоэтажки на Донбассе нашли заполненные бюллетени (фото)

13:48 6 августа 2019 96
Бюллетени и полиция
Инф. «ФАКТОВ»

В Покровске (Донецкая область) полицейские нашли бюллетени с внеочередных выборов в Верховную Раду, результаты которых практически подведены Центризбиркомом.

Как сообщают в ГУНП в Донецкой области, четыре бюллетеня были заполнены за троих кандидатов в народные депутаты Украины.

Документы изъяли, по данному факту открыто уголовное производство. Статья — «Фальсификация избирательных документов» (ч.4 ст. 158 Уголовного кодекса Украины).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Обухове (Киевская область) председатель одной из участковой избирательной комиссии вместе с секретарем составляли протоколы в кафе местного Дома культуры.Приехавшая по вызову полиция изъяла документы и открыла уголовное производство по фальсификации избирательных документов.

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