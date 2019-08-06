Украина

Почти завершили: ЦИК объявила результаты выборов в 198 одномандатных округах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила результаты внеочередных выборов в Верховную раду 21 июля по 198 одномандатных округах из 199. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комиссии.

При этом Центризбирком признал избранными еще 7 народных депутатов Украины:

в ОИО № 50 — Требушкин Р. В.;

в ОИО № 69 — Балога В. И.;

в ОИО № 119 — Бондарь М. Л;

в ОИО № 193 — Марчук И. П.;

в ОИО № 198 — Рудык С. Я.;

в ОИО № 207 — Зуев М. С.;

в ОИО № 209 — Зуб В. О.

Всего признаны избранными 225 народных депутатов Украины в ЗБИО и 198 — в ОИО.

«Таким образом, по состоянию на 5 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 423 народных депутатов Украины, в частности: 225 — в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 198 — в одномандатных избирательных округах», — говорится в сообщении ЦИК.

Также отмечается, что в одномандатном избирательном округе № 210 результаты выборов в определенный законодательством срок установить не удалось, поскольку ОИК до сих пор пересчитывает по решению суда голоса на ряде участков.

ЦИК обязала ОИК № 210 передать ей соответствующие документы до 16:00 6 августа.

Напомним, в субботу, 3 августа, Центральная избирательная комиссия объявила результаты внеочередных выборов в Верховную раду 21 июля в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). Согласно подсчету, пария «Слуга народа» по партийным спискам получила — 124 мандата; «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 37;"Батькивщина" - 24; «Европейская солидарность» — 23 и «Голос» — 17 мандатов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада девятого созыва должна собраться не позже, чем на 30-й день после официального объявления итогов парламентских выборов.

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