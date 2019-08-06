"Трепещи, НАТО": сеть насмешило нелепое фото боевика "ДНР"

Украина

В сети вовсю обсуждают фотографию крупного мужчины — сторонника так называемой «ДНР», который на своем объемном животе сделал наколку на военную тематику. Ранее один из главарей «ДНР» был замечен на «пикантной вечеринке в стиле БДСМ»

«Тревожные новости для НАТО и биндерофошиздов», — комментирует размещенное в Twitter фото блогер Vitauskas.

Под этим, а также под похожими постами в социальных сетях интернет-пользоватили оставили достаточно жесткие комментарии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети высмеяли концерт «звезд первой величины» в Донецке, куда, похоже, едут артисты, утратившие популярность в России.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter