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Украина

"Зато без биндер": один из главарей "ДНР" замечен на "пикантной вечеринке в стиле БДСМ"

15:34 5 августа 2019 231
«Спикер парламента ДНР» Бидевка на фестивале в Зугрэсе
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

«Спикер парламента ДНР» Владимир Бидевка побывал на «международном (поскольку там были гости из «ЛНР», статус мероприятия повышается именно до такого уровня) творческом фестивале работающей молодежи «Молодая гвардия» в оккупированном Зугрэсе, который «власти» превратили в шабаш.

Сепаратистским СМИ Бидевка рассказал, что «приятно удивлен атмосферой мероприятия» (там резвилась пьяная толпа, пошлое и мерзкое зрелище возмутило жителей «ДНР»), что «рад, что у нас такая активная молодежь» (известно, что особо активных поощряют поездками в Россию за счет «бюджета»). Однако настоящий фурор в соцсетях произвел снимок «спикера» с какими-то весьма странными личностями — девицей в спортивных штанах и полуголым парнем, словно сошедшим с плаката о дешевых вечеринках в стиле БДСМаббревиатуре заключены названия основных составляющих — BD (Bondage & Discipline — связывание, ограничение подвижности, дисциплинарные и ролевые игры, унижение, наказания); DS (Domination & Submission — доминирование, господство и подчинение); SM (Sadism & Masochism — садомазохизм, то есть получение удовольствия от физической боли. — Авт.) «на раёне». «Зато без биндер», — прокомментировали фото дончане. В «ДНР» ведь с особой ненавистью относятся к нетрадиционным сексуальным отношениям. И тут такое фото…

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К сведению. Владимир Бидевка уроженец Макеевки. Долгое время состоял в Компартии Украины. В 2010—2012 годах был депутатом Донецкого облсовета от КПУ, секретарем Донецкого обкома партии и главным редактором газеты «Коммунист Донбасса». Народный депутат Украины VII созыва (2012—2014 годы) от КПУ, в парламенте входил во фракцию КПУ, был членом Комитета по вопросам промышленной и инвестиционной политики. На парламентских выборах 2014 года выдвигался от КПУ в Верховную Раду, но партия не набрала голосов. После этого уехал в Донецк, где 2 ноября 2014 года стал «нардепом ДНР», в ноябре прошлого года — «председателем народного совета второго созыва».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что вскрылись детали убийства в Донецке сына одного из главарей «ДНР».

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