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"Зато без биндер": один из главарей "ДНР" замечен на "пикантной вечеринке в стиле БДСМ"
«Спикер парламента ДНР» Владимир Бидевка побывал на «международном (поскольку там были гости из «ЛНР», статус мероприятия повышается именно до такого уровня) творческом фестивале работающей молодежи «Молодая гвардия» в оккупированном Зугрэсе, который «власти» превратили в шабаш.
Сепаратистским СМИ Бидевка рассказал, что «приятно удивлен атмосферой мероприятия» (там резвилась пьяная толпа, пошлое и мерзкое зрелище возмутило жителей «ДНР»), что «рад, что у нас такая активная молодежь» (известно, что особо активных поощряют поездками в Россию за счет «бюджета»). Однако настоящий фурор в соцсетях произвел снимок «спикера» с какими-то весьма странными личностями — девицей в спортивных штанах и полуголым парнем, словно сошедшим с плаката о дешевых вечеринках в стиле БДСМ (в аббревиатуре заключены названия основных составляющих — BD (Bondage & Discipline — связывание, ограничение подвижности, дисциплинарные и ролевые игры, унижение, наказания); DS (Domination & Submission — доминирование, господство и подчинение); SM (Sadism & Masochism — садомазохизм, то есть получение удовольствия от физической боли. — Авт.) «на раёне». «Зато без биндер», — прокомментировали фото дончане. В «ДНР» ведь с особой ненавистью относятся к нетрадиционным сексуальным отношениям. И тут такое фото…
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К сведению. Владимир Бидевка уроженец Макеевки. Долгое время состоял в Компартии Украины. В 2010—2012 годах был депутатом Донецкого облсовета от КПУ, секретарем Донецкого обкома партии и главным редактором газеты «Коммунист Донбасса». Народный депутат Украины VII созыва (2012—2014 годы) от КПУ, в парламенте входил во фракцию КПУ, был членом Комитета по вопросам промышленной и инвестиционной политики. На парламентских выборах 2014 года выдвигался от КПУ в Верховную Раду, но партия не набрала голосов. После этого уехал в Донецк, где 2 ноября 2014 года стал «нардепом ДНР», в ноябре прошлого года — «председателем народного совета второго созыва».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что вскрылись детали убийства в Донецке сына одного из главарей «ДНР».
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