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Медицинская сеть «Добробут» поглотила клинику «Борис»
Слухи о покупке медицинской сетью «Добробут» клиники «Борис» начали ходить давно. Переговоры велись с ноября прошлого года. А во вторник, 6 августа, на пресс-конференции было официально объявлено о покупке. Сумма сделки не разглашается.
Как скажется смена владельца на обслуживании клиентов? Отвечая на вопросы журналистов, Олег Калашников, генеральный директор медицинской сети «Добробут» и Михаил Радуцкий (теперь уже почетный президент клиники «Борис». — Авт.) утверждали, что для пациентов пока все останется по-прежнему. Специалисты «Бориса» продолжают работать на своих местах, цены на услуги в ближайшее время не поменяются. Ребрендинг не планируется.
Михаил Радуцкий называет процесс не «поглощением», а интеграцией, которая начнется с объединения отделений неотложной помощи обеих клиник, создания общей диспетчерской службы, что позволит существенно сократить время прибытия бригады к пациенту.
По словам Олега Калашникова, «после объединения у нас будет самая мощная частная скорая помощь». Он также подчеркнул, что в «Добробуте» созданы центры специализированной помощи — неврологии, кардиологии, онкологии, травматологии, педиатрии и другие.
После слияния в медицинской сети будет работать около трех тысяч сотрудников.
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