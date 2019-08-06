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Здоровье и медицина

Медицинская сеть «Добробут» поглотила клинику «Борис»

15:15 6 августа 2019 98
Медицинская сеть «Добробут» поглотила клинику «Борис»
Ирина ДУБСКАЯ, «ФАКТЫ»

Слухи о покупке медицинской сетью «Добробут» клиники «Борис» начали ходить давно. Переговоры велись с ноября прошлого года. А во вторник, 6 августа, на пресс-конференции было официально объявлено о покупке. Сумма сделки не разглашается.

Как скажется смена владельца на обслуживании клиентов? Отвечая на вопросы журналистов, Олег Калашников, генеральный директор медицинской сети «Добробут» и Михаил Радуцкий (теперь уже почетный президент клиники «Борис». — Авт.) утверждали, что для пациентов пока все останется по-прежнему. Специалисты «Бориса» продолжают работать на своих местах, цены на услуги в ближайшее время не поменяются. Ребрендинг не планируется.

Михаил Радуцкий называет процесс не «поглощением», а интеграцией, которая начнется с объединения отделений неотложной помощи обеих клиник, создания общей диспетчерской службы, что позволит существенно сократить время прибытия бригады к пациенту.

По словам Олега Калашникова, «после объединения у нас будет самая мощная частная скорая помощь». Он также подчеркнул, что в «Добробуте» созданы центры специализированной помощи — неврологии, кардиологии, онкологии, травматологии, педиатрии и другие.

После слияния в медицинской сети будет работать около трех тысяч сотрудников.

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