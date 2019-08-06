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Wizz Air откроет 6 рейсов из Одессы: куда можно будет улететь
Лоукост-авиаперевозчик WizzAir, ранее заявивший об отмене в августе 2019 года части рейсов из Киева, в начале ноября этого года собирается вернуться в аэропорт Одессы.
Как сообщает «Авианьюз», авиакомпания планирует запустит шесть новых рейсов в города Германии, Польши, Венгрии и Словакии.
Так, 1 ноября лоукост полетит из Одессы во Вроцлав, со 2 ноября — в Берлин, Будапешт, Гданьск, Катовице, с 3 ноября — в Братиславу. Частота полетов по всем маршрутам составит два рейса в неделю.
До этого, с 28 октября, лоу-кост начнет дважды в неделю летать из Львова в Ларнаку на Кипре.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Wizz Air увеличила до 30 евро верхнюю границу тарифа на приоритетную посадку в самолет. Теперь ценовой диапазон находится в пределах 5−30 евро.
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