Погода готовит новый удар: в Украине объявлено штормовое предупреждение

Общество и люди

В Украине, где недавно наделал бед циклон, пронесшийся по стране, объявлено штормовое предупреждение.

Как предупреждают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в ночь на среду, 7 августа, в Закарпатье, а днем и в других западных областях ожидаются грозы и сильный ветер. Отдельные шквалы — до 15−20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в среду, 7 августа, в большинстве областей Украины ожидается жара с дневной температурой до +30 градусов. В центральных областях, на юге и востоке страны будет сухо и солнечно.

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