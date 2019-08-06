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Общество и люди

Погода готовит новый удар: в Украине объявлено штормовое предупреждение

16:09 6 августа 2019 388
Тучи
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине, где недавно наделал бед циклон, пронесшийся по стране, объявлено штормовое предупреждение.

Как предупреждают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в ночь на среду, 7 августа, в Закарпатье, а днем и в других западных областях ожидаются грозы и сильный ветер. Отдельные шквалы — до 15−20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в среду, 7 августа, в большинстве областей Украины ожидается жара с дневной температурой до +30 градусов. В центральных областях, на юге и востоке страны будет сухо и солнечно.

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