Политика

Российский газ нам не нужен, трубу в Европу надо было перекрыть: Коломойский выступил с громким заявлением

Украинский олигарх Игорь Коломойский высказался против покупки Украиной российского газа. Об этом он заявил в интервью российскому РБК.

«Что касается российского газа — нам до задницы ваш газ. Это мое личное мнение. Вы нанесли нам уже столько вреда и ущерба, что еще на 3 млрд вреда — надо сжать зубы и пережить. Я считаю, что трубу вообще можно было бы закрыть и забыть», — сказал он.

Бизнесмен считает, что российский газ никогда не был нужен Украине.

«Вы (россияне. — Авт.) лишили нас половины ВВП военными действиями, вы закрыли для нас инвестиции от цивилизованных стран, потому что инвесторы не хотят вкладывать туда, где может быть война. Российский газ Украине никогда не был нужен. Это фетиш, который придумали такие, как Фирташ, Левочкин, Бойко и Медведчук, чтобы грабить Украину и иногда Россию. Чем газ отличается от любого другого энергетического продукта? Ничем. Не можешь у России брать, бери у Европы», — пояснил Коломойского.

Олигарх также негативно высказался относительно лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», назвал их предателями.

«Меня вообще не интересует, что говорят Бойко и Медведчук. Я считаю, что они коллаборанты и предатели. Еще просто их предательство не вырисовалось в статью уголовного кодекса», — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее сообщалось, что российский газовый монополист «Газпром» намерен продлить на год контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.

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