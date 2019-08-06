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Украина

Ответственность на Зеленском: от президента потребовали реакции на гибель военных на Донбассе

17:33 6 августа 2019 316
Владимир Зеленский
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский должен публично отреагировать на гибель четверых украинских военных на Донбассе.

С таким заявлением выступил известный журналист Юрий Бутусов.

«Сегодня в 11:00 четверо воинов 36-й бригады морской пехоты погибли под Павлополем от прямого попадания российского снаряда — минометной мины калибра 82 мм, накрученной на реактивный двигатель гранаты ПГ-7 вместо штатной боеголовки.
Перемирие в очередной раз нарушено российскими войсками. Война продолжается вопреки всем перемириям, вопреки всем обязательствам, вопреки всем договоренностям», — пишет Бутусов в Facebook.

При этом он добавил: «Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский обязан дать свою публичную оценку факту нарушения договоренностей и действиям РФ, а также высказать личные соболезнования родным и товарищам погибших. Ответственность на Зеленском».

Журналист предложил главе государства внести корректировку в свой график и посетить зону боевых действий.

«Война продолжается, и россияне не прекращают боевые действия. Активность минимальная, да, но именно благодаря этой тишине россияне смогли подобраться и взять точный прицел. Одновременно, независимо от политических заявлений, необходимы эффективные ответные действия Объединенных сил по российским оккупантам. Причем необходимо видео, что „ответка“ была полновесной», — резюмировал Бутусов.

На печальные новости о потерях ВСУ также отреагировал волонтер и шоумен Сергей Притула.

Ранее жители оккупированного Донбасса рассказали «ФАКТАМ» о том, чего ожидают от Зеленского.

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