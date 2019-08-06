В Ливии ракетой уничтожили украинский самолет: что произошло

Происшествия

В Ливии в ночь с 5 на 6 августа 2019 года в результате ракетной атаки на аэропорт города Мисрата с беспилотника во время разгрузки груза было повреждено воздушное судно ИЛ-76ТД украинской авиакомпании «Скайавиатранс». Об этом говорится в сообщении службы новостей «UA Черговий» в Facebook.

«Воздушное судно выполняло рейс KTR7721 по маршруту Анкара (Турция) — Мисурата (Ливия) с целью транспортировки гуманитарного груза по линии Международной Организации Красного Креста и при наличии соответствующих разрешений. В результате атаки было уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранен оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе (8 человек, все — граждане Украины) был эвакуирован в бомбоубежище», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, удар нанесен силами группировки генерала Хафтара, оппозиционного к признанному правительству Ливии. Также нельзя исключить причастности к инциденту российских спецслужб.

«Предыдущие два Ил-76ТД были уничтожены (по странному стечению) накануне заседания Совбеза ООН по Ливии, а так же обсуждение контракта на покупку Украиной в США партии летального оружия. На этот раз, Ил-76ТД с турецким грузом, был уничтожен накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. Очевидно, российские спецслужбы осуществляют целенаправленное охоту за украинскими коммерческими бортами, используя свои позиции в среде боевиков», — говорится в сообщении.

Государственная авиационная служба ранее запретила выполнение пассажирских и грузовых перевозок в/из аэропортов Ливии в связи с обострением военно-политической ситуации в стране. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Исключением может быть отдельное разрешение для выполнения полетов, необходимых для деятельности миссий международных организаций — ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Красного креста.

Как писали «ФАКТЫ», ранее ряд кремлевских СМИ сообщили, что Украина якобы причастна к поставкам оружия одной из сторон вооруженного конфликта в Ливии в обход международного эмбарго.

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