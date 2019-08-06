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Стало известно об отставке главного дипломата Трампа в России: первая реакция Москвы
Посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке. Дипломат покинет свой пост 3 октября. Об этом сообщает Telegram-канал «tv360ru».
В МИД РФ уже прокомментировали отставку посла США в Москве.
«Это решение вашингтонской администрации. Соответственно, оценку его деятельности тоже должна давать американская сторона. Хантсман — профессионал. К сожалению, внутриполитическая конъюнктура в США не дала реализовать имеющийся потенциал двусторонних отношений», — подчеркнули в МИД.
Как писали «ФАКТЫ», недавно США ввели новые санкции против России за отравление семьи Скрипалей в Солсбери. Вашингтон будет выступать против выдачи всех кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций (Всемирный банк, МВФ); ужесточит лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий; запретит американским банкам участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России и выдавать кредиты правительству РФ.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…