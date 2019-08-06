«Брюгге» – «Динамо» – 1:0: видео гола матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 6 августа, киевское «Динамо» провело первый матч еврокубковой кампании сезона-2019/2020. В соперниках у команды Александра Хацкевича — вице-чемпион Бельгии «Брюгге».

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «БРЮГГЕ» — «ДИНАМО»

«Брюгге» на правах хозяев активно начали поединок, играя в пас и прессингуя динамовцев возле их же ворот. Давление «сине-черных» принесло плоды на 37-й минуте — Караваев сбил Ритса на линии штрафной площадки, и судья без раздумий указал на 11-метровую отметку. Один из лучших футболистов чемпионата Бельгии полузащитник Ванакен уверенно реализовал пенальти, разведя мяч и Бойко по разным углам — 1:0.

В дальнейшем могли отличиться обе команды — хозяева больше давили в надежде удвоить свое преимущество, чтобы увереннее чувствовать себя в ответном поединке, а динамовцы отвечали острыми контрвыпадами. Но счет в итоге до финального свистка больше не менялся.

Отметим, что ответный матч пройдет через неделю, 13 августа, в Киеве на НСК «Олимпийский».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Динамо».

Фото ФК «Динамо»

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