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Украина

Google отметил ярким дудлом 200-летие Пантелеймона Кулиша

9:59 7 августа 2019 9
Дудл к 200-летию Пантелеймона Кулиша
Инф. «ФАКТОВ»

После яркого дудла, посвященного 60-летию выхода книги «Страна багровых туч» братьев-писателей Аркадия и Бориса Стругацких, Gооgle отметил и 200-летие со дня рождения украинского писателя, фольклориста, этнографа, языковеда и философа Пантелеймона Кулиша.

Пантелеймон Кулиш — автор первой фонетической азбуки украинского языка, которая лежит в основе современного правописания. Авторы дудла изобразили его в образе казака-всадника.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», поисковик Google выпустил анимированный дудл в честь дня рождения знаменитого персидского философа, математика, астронома и врача Омара Хайяма.

Также компания не забыла и о международном дне отца — его ежегодно отмечают в третье воскресенье июня.

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