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Google отметил ярким дудлом 200-летие Пантелеймона Кулиша
После яркого дудла, посвященного 60-летию выхода книги «Страна багровых туч» братьев-писателей Аркадия и Бориса Стругацких, Gооgle отметил и 200-летие со дня рождения украинского писателя, фольклориста, этнографа, языковеда и философа Пантелеймона Кулиша.
Пантелеймон Кулиш — автор первой фонетической азбуки украинского языка, которая лежит в основе современного правописания. Авторы дудла изобразили его в образе казака-всадника.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», поисковик Google выпустил анимированный дудл в честь дня рождения знаменитого персидского философа, математика, астронома и врача Омара Хайяма.
Также компания не забыла и о международном дне отца — его ежегодно отмечают в третье воскресенье июня.
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Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.