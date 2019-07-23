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"Страна багровых туч": Google посвятил яркий дудл повести Стругацких
После того, как Google посвятил интерактивный дудл 50-летию высадки человека на Луну, пришла очередь и братьев-писателей Аркадия и Бориса Стругацких, которые ровно 60 лет назад опубликовали «Страну багровых туч».
Эта книга — первое крупное произведение фантастов. В ней рассказывается об экспедиции землян конца XX века на планету Венера.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 2019 года в Украине присоединились к празднованию дня отца, которое отмечается в мире в третье воскресенье июня. По этому случаю Google представил любопытный дудл, который изображает всю нелегкую судьбу отцов.
А в мае этого года анимационного дудла удостоился знаменитый персидский философ, математик, астроном и врач Омар Хайям. Дудл изображает персидский ковер на котором вышит логотип Google внизу. На основном месте изображен Омар Хайям. Он сидит под деревом и читает большую книгу. В одной руке он держит гроздь винограда, а другой рукой чертит в воздухе разнообразные фигуры.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.