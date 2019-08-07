СМИ сообщили об инсульте у Валентина Гафта

Мир

Известный актер Валентин Гафт, у которого ранее начала развиваться болезнь Паркинсона, попал в реанимацию клиники Москвы с инсультом, как утверждают СМИ.

Российские массмедиа сообщают, что актера госпитализировали еще неделю назад, а на днях его уже перевели в обычную палату.

А «360 tv» ссылаясь на слова супруги актера Ольги Остроумовой, сообщает, что сейчас 83-летний Валентин Гафт чувствует себя удовлетворительно, и что она находится рядом с мужем.

Впрочем, информацию об инсульте она опровергла, заявив, что артист попал в больницу на профилактику, что вполне естественно в его возрасте.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2015 году Минкультуры расширило «черный список» артистов, которым запрещен въезд в Украину. Попал в него и Валентин Гафт.

После того, как Россия развязала агрессию против Украины, артист заявлял, что уважает российские власти и что российских военных на территории нашей страны нет, а войну называл «гражданкой».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter