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СМИ сообщили об инсульте у Валентина Гафта
Известный актер Валентин Гафт, у которого ранее начала развиваться болезнь Паркинсона, попал в реанимацию клиники Москвы с инсультом, как утверждают СМИ.
Российские массмедиа сообщают, что актера госпитализировали еще неделю назад, а на днях его уже перевели в обычную палату.
А «360 tv» ссылаясь на слова супруги актера Ольги Остроумовой, сообщает, что сейчас 83-летний Валентин Гафт чувствует себя удовлетворительно, и что она находится рядом с мужем.
Впрочем, информацию об инсульте она опровергла, заявив, что артист попал в больницу на профилактику, что вполне естественно в его возрасте.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2015 году Минкультуры расширило «черный список» артистов, которым запрещен въезд в Украину. Попал в него и Валентин Гафт.
После того, как Россия развязала агрессию против Украины, артист заявлял, что уважает российские власти и что российских военных на территории нашей страны нет, а войну называл «гражданкой».
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!