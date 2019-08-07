Украина

В окоп попала мина: названы имена бойцов ВСУ, погибших под Павлополем

Четверо украинских морских пехотинцев погибли в результате попадания мины в окоп на позициях ВСУ под Павлополем.

Об этом во время брифинга рассказал начальник Генштаба — гловнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. По его словам, украинские военные готовы были дать ответ на обстрел наших позиций, однако боевики покинули этот район и по состоянию на данный момент туда не возвращались.

Руслан Хомчак также уточнил, что в окоп с морпехами, которые проводили инженерные работы, попала мина, прикрученная боевиками к гранатомету.

По словам начальника Генштаба, с момента введения «хлебного перемирия» 21 июля, на Донбассе погибли шестеро украинских воинов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости скорейшего проведения консультаций в нормандском формате и позвонил Владимиру Путину.

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