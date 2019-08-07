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Зеленский провел переговоры с Путиным из-за обстрела Павлополя
Президент Украины Владимир Зеленский утром в среду 7 августа провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в связи с гибелью украинских военных в Донбассе. Об этом президент сообщил во время брифинга.
«Я сегодня с утра разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил, сказал, что это не приближает нас к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей. Сегодняшний первый звонок был с президентом РФ, второй будет в Турции с президентом Макроном… Я бы также хотел соединиться сегодня, если будет время у госпожи Меркель, и договориться о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в нормандском формате», — сказал президент на брифинге.
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