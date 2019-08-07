Политика

Как ученики на последней парте: Зеленский и Богдан озадачили странным поведением на публике (видео)

В сеть попало видео с брифинга президента Украины Владимира Зеленского в Трускавце. В соцсетях подметили, что президент и глава его офиса Андрей Богдан выглядят как ученики на последней парте.

«Те самые „ученики“ за последней партой! Президент Украины Владимир Зеленский провел брифинг по медицинскому туризму в Трускавце», — говорится в описании видео, опубликованного на странице издания «Буквы» в Facebook.

Как писали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский приезжал в Трускавец, чтобы пообщаться с новоизбранными народными депутатами от партии «Слуга народа». Глава государства был одет по-простому, но пришел в сопровождении охраны.

Ранее Зеленский попал в скандал после того, как пользователи соцсетей заметили у него на смартфоне установленное приложение для использования облачного хранилища файлов от запрещенной в Украине российской компании Яндекс.

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