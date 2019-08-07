- 16:04 Пожар на рынке возле метро "Дарница" в Киеве показали с воздуха: опубликованы фото и видео
- 15:51 В украинских парках могут появиться кнопки для вызова экстренной помощи: что об этом известно
- 15:48 Регина Тодоренко впервые показала лицо сына
- 15:27 В Полтаве мужчина выстрелил в охранника кафе за сделанное замечание: происшествие попало на видео
- 15:12 15 лет тюрьмы и конфискация имущества: как в России запугивают участников мирных акций протеста
- 15:11 В Германии ответили на просьбу Зеленского срочно провести встречу в «нормандском формате»
- 15:03 Зеленский в разговоре с Путиным ответил на требования Кремля по Донбассу: о чем речь
- 15:02 "Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд на море: названо направление
- 15:01 Испанский клуб избавился от бывшего форварда сборной Украины
- 14:38 С Россией — война, Путин — не посредник: Портников жестко ответил на разговор Зеленского с Путиным
- 14:25 Появилось фото самой тяжелой черной дыры
- 13:54 Некоторые "Слуги народа" вместо тренингов в Трускавце ходили в Spa
С Россией — война, Путин — не посредник: Портников жестко ответил на разговор Зеленского с Путиным
Президенту Владимиру Зеленскому после его разговора с российским лидером Владимиром Путиным указали на то, что Российская Федерация отвечает за боевые действия на Донбассе, а не является посредником между украинцами и «той стороной».
Об этом заявил известный украинский журналист Виталий Портников, записавший видеообращение и разместивший его в социальных сетях.
«Не имею ничего против контактов, когда речь идет об установлении мира или перемирия на оккупированных Россией территориях Донбасса. Но я считаю абсолютно не допустимым, чтобы к Путину продолжали относиться, как к посреднику, который может повлиять на „ту сторону“. Россия отвечает за все боевые действия на Донбассе», — отметил Виталий Портников и добавил, что Зеленский должен говорить с Путиным как с человеком, ответственным за гибель украинцев.
По словам журналиста, на Донбассе — не восстание и не «конфронтация с той стороной», а оккупация. «Сторонникам Зеленского следует понять, что Путину не нужен мир с Украиной. Он начал войну, чтобы она закончилась поражением нашей страны», — добавил журналист.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», предложение Зеленского Путину «повлиять на ту сторону» вызвала шквал критики в Украине.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..