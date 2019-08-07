Украина

С Россией — война, Путин — не посредник: Портников жестко ответил на разговор Зеленского с Путиным

Президенту Владимиру Зеленскому после его разговора с российским лидером Владимиром Путиным указали на то, что Российская Федерация отвечает за боевые действия на Донбассе, а не является посредником между украинцами и «той стороной».

Об этом заявил известный украинский журналист Виталий Портников, записавший видеообращение и разместивший его в социальных сетях.

«Не имею ничего против контактов, когда речь идет об установлении мира или перемирия на оккупированных Россией территориях Донбасса. Но я считаю абсолютно не допустимым, чтобы к Путину продолжали относиться, как к посреднику, который может повлиять на „ту сторону“. Россия отвечает за все боевые действия на Донбассе», — отметил Виталий Портников и добавил, что Зеленский должен говорить с Путиным как с человеком, ответственным за гибель украинцев.

По словам журналиста, на Донбассе — не восстание и не «конфронтация с той стороной», а оккупация. «Сторонникам Зеленского следует понять, что Путину не нужен мир с Украиной. Он начал войну, чтобы она закончилась поражением нашей страны», — добавил журналист.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», предложение Зеленского Путину «повлиять на ту сторону» вызвала шквал критики в Украине.

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