Зеленский делает из Путина миротворца: в сети волна возмущения из-за слов президента

Украина

Информация президента Украины Владимира Зеленского о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который произошел после гибели на Донбассе четверых украинских морских пехотинцев, стала предметом серьезной критики.

Так, бывший советник президента Юрий Бирюков обратил внимание на то, что Зеленский просил Путина повлиять на «ту сторону» — боевиков российско-оккупационных войск, не соблюдающих объявленное перемирие, во время которого уже погибли шесть воинов ВСУ.

«Пять лет Украина показывала и доказывала, что нет никакой „той стороны“, что есть четкие доказательства российской агрессии. Доказывала, предоставляя улики для будущего международного трибунала над Россией», — пишет в социальных сетях Юрий Бирюков, назвавший слова Зеленского шагом к вдалбыванию в голову тезиса о «внутреннем конфликте».

«Помните „повстанцев“ на „Олимпийском“? „Повстанцы с той стороны“, а Путина просят на них повлиять. Так постепенно Путин станет миротворцем», — резюмирует Юрий Бирюков.

А народный депутат Украины восьмого созыва, прошедший и в новый парламент, Владимир Арьев считает, что Владимиру Зеленскому рано или поздно придется назвать Россию агрессором и виновницей убийств украинцев.

«В Кремле трусость хорошо чувствуют, потом никакие трускавецкие тренинги не помогут. И что сейчас не только „нормандский формат“ надо созвать, а надавать по рукам тем, кто по портновским судам ослабляет армию. Вооруженные силы надо укреплять ускоренными темпами. Это единственный путь. У нас ситуация Si vis pacem para bellum. Хочешь мира? Готовься к войне!» — утверждает парламентарий.

В свою очередь координатор «Стоп террора» Семен Кабакаев обращает внимание на то, что в отношении российской агрессии все чаще и чаще звучит слово «инцидент». «Для него (Зеленского. — Ред.) это какая-то абстрактная форма, которая не очень нравится, но ему приходится комментировать. Он не говорит война, погибшие герои, борьба, враг. Эти слова меняют на статистику и инциденты. Путина не надо просить, он враг, с ним надо воевать. Иначе нас ждет оккупация не только Донецка и Луганска», — пишет Кабакаев в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, комментируя слова Владимира Зеленского о «повстанцах», заявлял, что это не было оговоркой.

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