История современности

День в истории 8–14 августа

100 лет назад объединенная армия УНР начала операцию по освобождению от красных Киева и Одессы (фото)

8 августа 1949 г. В Страсбурге состоялась первая сессия Совета Европы.

10 августа 1894 г. Родился известный писатель-сатирик Михаил Зощенко.

11 августа 1962 г. В космос полетел «Восток-3» с Андрияном Николаевым на борту, а через сутки стартовал «Восток-4», в котором находился первый украинский космонавт Павел Попович. Впервые на орбите Земли одновременно оказались два космических корабля.

11 августа 1994 г. Кубинский руководитель Фидель Кастро отменил ограничения на выезд из страны, и в результате за первый же месяц эмигрировали 20 тысяч человек.

14 августа 1980 г. В Польше создан профсоюз «Солидарность», деятельность которого привела к кардинальным изменениям в политической системе страны.

Весной 1919 года произошла реорганизация армии Украинской Народной Республики (УНР). Из 11 дивизий было создано 5 самостоятельных групп: Сечевые стрельцы (4,7 тысячи человек), Запорожская (3 тысячи), Волынская (4 тысячи), Дивизия полковника Удовиченко (1,2 тысячи), Группа атамана Тютюнника (3,5 тысячи). К тому же в украинскую армию входили воинские соединения Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).

Командование обеими армиями осуществлял штаб Головного атамана Симона Петлюры. Общая численность бойцов составляла около 80 тысяч. Войско имело свыше 20 тысяч коней, около тысячи пулеметов и более 300 орудий. Кроме того, определенную силу составляли «зеленые атаманы», действовавшие в красном тылу и являющиеся союзниками украинской власти. В их числе было до 10 тысяч человек.

Армия ЗУНР (ее также называли Украинская Галицкая армия — УГА) была более дисциплинирована и лучше оснащена, чем бойцы УНР. Объединенные силы развернули в середине августа 1919 года стратегическую операцию, целью которой был разгром 12-й и 14-й Красных армий, освобождение Киева и Одессы и выход к Черному морю. Войсками, нацеленными на Киевский укрепленный район, командовал генерал Антон Кравс. Руководство фронтом осуществлял Симон Петлюра. Ударная группа Кравса в составе трех галицких корпусов и запорожцев в конце августа подошла с юго-запада на расстояние 40 километров от Киева.

А тем временем с юга по обоим берегам Днeпpa двигалась к Киеву группа Вооруженных сил юга России (ВСЮР) во главе с генералом Николаем Бредовым. Политические взаимоотношения между командующим ВСЮР Антоном Деникиным и Симоном Петлюрой установлены не были. Петлюра неоднократно пытался это сделать, но Деникин армии УНР не признавал, как и самого украинского государства. Он стоял за единую и неделимую Россию. Столкновение между деникинцами и украинцами было неизбежно, и обеспокоенный Кравс послал соответствующий запрос в штаб Головному атаману.

Симон Петлюра

На имя Кравса пришел ответ: «На випадок зустрічі з частинами армії Денікіна належить триматися до дальшого роспорядження слідуючих норм. Належить безумовно не вдаватися в ворожу акцію. Пропонувати військам Денікіна, щоб вони не займали тих місцевостей, які вже в наших руках. Пропонувати їм звільнити район нашого походу, щоб не спиняти нашого руху. Докласти усіх зусиль, шоб докладно розвідати організацію, стан війська, завдання, моральний настрій, озброення та одяг і амуніцію армії Денікіна».

Таким образом, единственным выходом для Антона Кравса было освобождение Киева до того момента, как его части войдут в непосредственный контакт с частями ВСЮР, то есть атаковать 12-ю Красную армию, не дожидаясь подхода частей 1-го Галицкого корпуса полковника Осипа Мыкитки. Сил у Кравса было достаточно. Но Петлюра не терял надежды на военно-политическое урегулирование взаимоотношений между УНР и ВСЮР. Это привело к тому, что было упущено время. Кравс доложил Петлюре, что из-за утерянного времени он и Бредов обязательно встретятся в Киеве и как будут развиваться события, не известно. Петлюра бросил: «Держитесь на своих позициях, но не стреляйте».

Утром 28 августа Кравс получил донесение от полковника Мыкитки, что его части уже в нескольких километрах от Ирпеня, а сам он будет в штабе Кравса к вечеру — еще один день потерян. В 21:00 на командный пункт Кравса прибыл полковник Осип Мыкитка, и начался военный совет. На освобождение Киева отводился один день — все было рассчитано до мельчайших подробностей.

30 августа в 22:00 Киев был полностью в руках украинской армии. Осип Мыкитка, приняв на себя комендантство, брал под охрану важнейшие объекты города. На следующий день должен был состояться парад. Но уже в семь часов утра пришло сообщение, что деникинцы захватили Дарницу. Попытки остановить белогвардейцев не увенчались успехом.

Антон Деникин

В 11 часов утра на Софийской площади развевались украинские флаги, киевляне кричали: «Слава Украине!», а в толпе стали появляться деникинские солдаты и офицеры. Помимо украинских, с балконов уже кое-где свисали и российские трехцветные флаги. Народ начал осознавать, что Киев совместно освободили украинские и российские войска.

Между украинской и белой армиями возник конфликт за Киев. Закончилось тем, что Кравс от имени УГА подписал соглашение с Бредовым о передаче Киева белым. Петлюра был сильно разочарован такими действиями генерала. На следующий день по всему Киеву были расклеены листовки с приказом генерала Бредова о том, что освобожденный доблестными войсками ВСЮР «отныне и навсегда Киев возвращается в состав единой и неделимой России».

Этого и следовало было ожидать — всякие надежды украинского правительства договориться с руководством ВСЮР заранее были обречены на провал. Затянувшиеся поиски союзника привели к окончательному краху УНР. К сожалению, на тот период таких среди ближайших соседей у Украины и не было. Попытка подружиться с Германией и Австрией, предпринятая гетманом Скоропадским, фактически закончилась немецко-австрийской оккупацией. Красные и белые хотели одного — захватить Украину.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в 2019 году в Киеве открыли мемориальный барельеф одному из лидеров УНР Симону Петлюре, а в Национальном музее истории Украины прошла выставка «Лицарям Української Народної Республіки присвячується».

«ФАКТЫ» также писали, что 100 лет назад Украинская галицкая армия (УГА) провела против польских оккупантов одну из своих наиболее значительных операций, которая получила название «Чорткiвська офензива».



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