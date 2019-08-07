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На счету пять жертв: педофила-рецидивиста отправили в тюрьму
14 лет проведет за решеткой 48-летний житель Донетчины за сексуальное насилие над детьми. Жертвами педофила стали несколько школьниц. Поймали мужчину, который уже трижды отсидел за преступления сексуального характера, весной в 2017 года в Левобережном районе Мариуполя. Об этом сообщали в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
«Задержалиподозреваемого на следующий день после того, как он напал на 10-летнюю девочку. Это была уже пятая его жертва», — рассказали «ФАКТАМ» в прокуратуре.
В ходе судебного процесса было установлено, что весной 2017 года педофил совершил в Левобережном районе Мариуполя несколько нападений на девочек в возрасте от 10 до 14 лет. Он выслеживал и преследовал своих жертв, нападая, как только они оказывались в безлюдном месте.
В частности, в марте 2017 года он шел за девочкой до тех пор, пока она не вошла в подъезд многоэтажки. Приставив к горлу ребенка канцелярский нож, он совершил в отношении нее развратные действия.
Уже в следующем месяце мужчина напал в подъезде многоэтажки на трех девочек 12−13 лет, а через несколько дней — на 10-летнюю девочку.
Полиция установила личность насильника по приметам, которые дали его жертвы. На следующий день он был задержан. Суд приговорил его у тюремному сроку.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в связи с участившимися случаями насилия над детьми Верховная Рада в последний день своей работы приняла закон о химической кастрации педофилов. Юрист-криминолог Анна Маляр объяснила, что это означает.
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