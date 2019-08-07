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Шоу-бизнес

Кэтрин Зета-Джонс сходила на свидание в вышиванке от украинского дизайнера (фото)

20:12 7 августа 2019 89
Кэтрин Зета-Джонс
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Знаменитая британская актриса Кэтрин Зета-Джонс, рассказавшая ранее в откровенном интервью о браке с Майклом Дугласом и детях, выгуляла вышиванку от известного украинского дизайнера Юлии Магдыч. Мировая звезда предпочла легкий белый наряд с красной вышивкой «киевские каштаны» во время отдыха с мужем. Кэтрин опубликовала совместное фото с Майклом Дугласом на своей странице в Instagram. Знаменитая пара сидит в ресторане, свой образ актриса дополнила стильной кепкой и украшениями.

«Summer lovin'», — подписала семейное фото Кэтрин Зета-Джонс.

Такое палатье стоит примерно 17 900 гривен. Вышиванки от Юлии Магдыч предпочитают многие мировые и украинские знаменитости, политики и бизнес-леди. В ее нарядах замечали народного депутата Ирину Луценко, Тину Кароль.

Недавно Юлия Магдыч представила новую коллекцию, которую демонстрировали украинские звезды.

Свою эксклюзивную коллекцию представила во Львове дизайнер Оксана Караванская.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Деми Мур пришла на вечеринку к бывшему мужу в вышиванке от украинского дизайнера Виты Кин.

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