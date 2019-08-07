- 20:46 Как это не справедливо: знаменитости выражают соболезнования по поводу смерти Аллы Вербер
- 20:29 Зеленскому указали на серьезный просчет во внешней политике
- 20:12 Кэтрин Зета-Джонс сходила на свидание в вышиванке от украинского дизайнера
- 20:07 Под Одессой ливни повредили старинную Аккерманскую крепость
- 20:02 Юная Ястремская обыграла в Канаде экс-первую ракетку мира
- 19:59 Не обновляется лента новостей: в Instagram произошел масштабный сбой
- 19:49 Где смотреть онлайн ЦСКА – «Заря»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 19:42 «Поели шашлык, сбили косулю»: известный путинский пропагандист попал в ДТП
- 19:31 На счету пять жертв: педофила-рецидивиста отправили в тюрьму
- 19:25 Эмоции не вызывают рак: Супрун развеяла миф о причинах появления онкологических заболеваний
- 19:08 В Киргизии силовики со стрельбой штурмовали дом экс-президента Атамбаева: первые фото и видео
- 18:57 ЧП с самолетом Львов – Анталья: названа причина экстренной посадки в Одессе
Кэтрин Зета-Джонс сходила на свидание в вышиванке от украинского дизайнера (фото)
Знаменитая британская актриса Кэтрин Зета-Джонс, рассказавшая ранее в откровенном интервью о браке с Майклом Дугласом и детях, выгуляла вышиванку от известного украинского дизайнера Юлии Магдыч. Мировая звезда предпочла легкий белый наряд с красной вышивкой «киевские каштаны» во время отдыха с мужем. Кэтрин опубликовала совместное фото с Майклом Дугласом на своей странице в Instagram. Знаменитая пара сидит в ресторане, свой образ актриса дополнила стильной кепкой и украшениями.
«Summer lovin'», — подписала семейное фото Кэтрин Зета-Джонс.
Такое палатье стоит примерно 17 900 гривен. Вышиванки от Юлии Магдыч предпочитают многие мировые и украинские знаменитости, политики и бизнес-леди. В ее нарядах замечали народного депутата Ирину Луценко, Тину Кароль.
Недавно Юлия Магдыч представила новую коллекцию, которую демонстрировали украинские звезды.
Свою эксклюзивную коллекцию представила во Львове дизайнер Оксана Караванская.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что Деми Мур пришла на вечеринку к бывшему мужу в вышиванке от украинского дизайнера Виты Кин.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.