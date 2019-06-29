Кружева, шелк и серебро: Караванская представила новую коллекцию эксклюзивных вышиванок (фото)

Шоу-бизнес

Известный украинский дизайнер Оксана Караванская представила пятый, юбилейный, украинский Haute Couture в рамках международного фестиваля Leopolis Jazz Fest 2019. Традиционно только на один день открыли свои двери Митрополичие Сады Андрея Шептицкого, реставрации которых четыре года назад поспособствовали показы Караванской.

Новая коллекция дизайнера — это микс графических работ львовского художника Юрка Коха и грузинских украшений ручной работы от BOO Jewellery. Модели в роскошных нарядах дефилировали по зеленому ковру травы под музыку участницы «Голосу країни-9» Марини Круть, и саунд-треки от художественного руководителя вокального коллектива «Піккардійська Терція» Владимира Якимца. Открыли показ под звуки трембит, которые специально привезли из Карпат.



*Оксана Караванская

«В этом году идея коллекции родилась именно в Садах, когда я представила на Святоюрской горе над Львовом звучание трембит. Меня всегда восхищали глубина и мистика гор. В этой коллекции соединены старинная гуцульская музыка, современная графика, современные технологии и авторские орнаменты, а мистика гор соединила украинские наряды с грузинскими украшениями», — рассказала о коллекции Оксана Караванская, в вышиванках которой красовались первые леди Украины, многие публичные люди и звезды шоу-бизнеса.

«Я просто делаю красивые вещи, без всяких знаков и кодов. Я не закладываю в них определенные символы, для этого нужно глубже погружаться в тему. Отношусь к этому проще», — рассказала «ФАКТАМ» Оксана.

— Как родилась идея новой коллекции?

— Я не знаю, как ко мне приходят идеи, правда. За 25 лет своей дизайнерской карьеры сама не могу ответить на этот вопрос. Просто беру лист и рисую. Как образы появляются в моей голове — не знаю. В этом году меня вдохновляли горы. Я обожаю наши Карпаты, знаю их от и до. Поэтому в новой коллекции присутствует такая тематика — есть вышивка с лошадками, воздушными рисунками и гуцульские мотивы и яркие цвета. Хотя обычно я очень сдержанно и осторожно отношусь к ним. А этим летом захотелось буйства красок.

— Из каких материалов выполнены ваши модели?

— Я всегда люблю соединять несовместимые вещи: пластик с натуральным шелком, кружевами. Для новой коллекции мы специально закупали их в Италии. У нас, к сожалению, не научились делать такие тонкие и красивые кружева.

— И много прозрачных элементов в новой коллекции.

— Это провокация. Женщина всегда должна интриговать.

— Образы дополняли оригинальные украшения, это также ваша разработка?

— Это работы грузинского дизайнера — браслеты, кольца, серьги… Специально созданные украшения из серебра, очень деликатные и оригинальные. В нашем творчестве нас объединили горы.

— Сколько стоят ваши платья?

— Все зависит от модели, ткани, ручной работы — от 20 тысяч гривен и до бесконечности.

— Где еще планируете показать новую коллекцию?

— Уже запланирован показ в Чикаго. Специально для этого показа мы доработаем эту версию, кое-что добавим.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что голливудская звезда Деми Мур красовалась в вышиванке от украинского дизайнера.

Фото Сергей Кушнир

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