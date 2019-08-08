Подозреваемый по убийству Михаила Круга киллер «Тверских волков» задушил двоих сокамерников

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Следователи по делу об убийстве шансонье Михаила Круга в ближайшее время могут официально объявить о раскрытии дела. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

Отмечается, что работу следователей осложнил подозреваемый Александр Агеев — бывший киллер банды «Тверские волки», который, отбывая пожизненный срок в тюрьме «Полярная сова», убил двоих сокамерников.

«Агеев совершил убийство двоих сокамерников. Он как машина для убийства, здоровенный качок, придушил их, и все. Это затормозило процесс, а так бы на месяц раньше провели окончательные эксперименты», — сказали собеседники издания.

После очной ставки с лидером боевого крыла группировки Александром Осиповым Агеев подписал чистосердечное признание и «дал полный расклад в ходе проверки показаний в доме Круга». Сам он не стрелял в исполнителя.

«Убийца Дмитрий Веселов — в могиле. За его убийство осужден Александр Осипов, он тоже сейчас к нам приехал. 8 августа планируем проверку показаний с Осиповым — тот будет еще раз показывать, где убил Веселова и куда сбросил пистолет. За убийство Веселова он осужден, но пистолет, из которого стрелял, не нашли. Вот попытаемся найти оружие. Все под контролем, в этих мероприятиях задействованы все службы, в том числе полицейский и росгвардейский спецназы. Выставили даже снайперов на всякий случай. Убийство раскрыто — и это главное», — добавил источник.

Напомним, что Михаил Круг, автор и исполнитель песни «Владимирский централ», был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в Твери. Артист получил несколько огнестрельных ранений, однако сам добрался до дома соседа, который отвез его в больницу, где шансонье и скончался. Преступление до сих пор не раскрыто; версия о причастности к нему Агеева фигурировала более десяти лет назад, но тогда не нашла подтверждения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во вторник, 6 августа, в дом короля шансона Михаила Круга в российском городе Тверь привезли подозреваемого в его убийстве. Там проводили следственный эксперимент. СМИ узнали, что привозили Александра Агеева.

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