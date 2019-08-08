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«Гонщица-угонщица»: Лиза Галкина решила стать «маленькой автоледи»
На фанатской страничке детей Примадонны Аллы Пугачевой Лизы и Гарри в Instagram появилась красивая фотография ее дочери Лизы Галкиной.
Девочка сидит в детской машинке, которую, судя по всему, одолжила у братика Гарри. Он, как известно, без ума от подобной техники.
Но у Лизы с машинкой тоже вышло все отлично: снимок получился очень чувственным и красивым.
Девочка смотрит в кадр. На ней красивая юбочка и блузка в горошек.
Поклонники не преминули осыпать ребенка ворохом комплиментов.
«Лисонька, ты просто чудная, счастья тебе, лапонька», «Красотка», «Красатулька, куколка», «Каралевишна», — пишут расчувствовавшиеся тетеньки.
При этом некоторые из поклонниц выражают «опасения»: девочка растет настоящей красавицей, и через несколько лет у нее наверняка не будет отбоя от поклонников. Поэтому женщины, у которых есть сыновья, всерьез размышляют: не будет ли Лиза чересчур жестокой к их чадам, не станет ли разбивать их юные сердца.
Впрочем, опасения пока что, похоже, не оправдываются. Лизе пока что явно не до мальчиков, ведь есть столько хороших развлечений: пение, танцы, рисование, сочинение сказок!
К тому же нынешнее лето Лиза Галкина вместе с семьей проводит в Дзинтари, престижном районе латвийской Юрмалы. У семьи там огромная вила, которую они снимают каждый год. В нынешнем сезоне вместе с родителями и любимым братиком Лиза Галкина, к примеру, побывала в местном зоопарке. Там девочка, как обычно, всех смешила и была главной героиней. Также семья Аллы Пугачевой посетила веревочный парк в Дзинтари. Поэтому тетенькам, очевидндо, пока что рано готовить корвалол.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лиза Галкина подалась в изобретатели, представив модель «эксклюзивного смартфона» из бумаги.
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