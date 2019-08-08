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- 09:00 Пропагандистов Кремля в прямом эфире росТВ поставили на место правдой о "ДНР"
Пропагандистов Кремля в прямом эфире росТВ поставили на место правдой о "ДНР"
В эфире кремлевского пропагандистского телеканала «Россия 1» российский политолог Андрей Никулин заявил, что на оккупированных территориях Донбасса маргиналы разворовывают регион и наживаются на войне. Ранее сообщалось, что в оккупированный Донецк из России едет комиссия, которая будет разбираться, куда «деваются» деньги российских налогоплательщиков.
«Партия войны существует в „республиках Л/ДНР“. Сколько выгодополучателей, тех людей, которые до войны были никем, а сейчас отжали квартиры, машины, сели на потоки контрабанды», — цитирует выступление Никулина во время передачи «60 минут» «Обозреватель».
Это возмутило пропагандистку Ольгу Скабееву, которая тут же заявила, что «таких людей на Донбассе нет». Мол, знать ничего не знаю ни о выгодополучателях, ни о квартирах и машинах. Видимо, топ-пропагандистка «забыла», как, к примеру, после ликвидации главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко его ближайшее окружение делило все, что было нажито последним «непосильным трудом».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», главарь «ДНР» Денис Пушилин отобрал дорогостоящий «Мерседес» у «экс-министра обороны» Владимира Кононова (кличка «Царь»), который, в свое время «отжал» данный автомобиль у владельца для экс-главаря «ДНР» Александра Захарченко.
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